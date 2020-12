Razgovor oca i sina o onlajn nastavi postao internet hit

Snimak o online nastavi iz Srbije postao je hit na internetu i oduševio mnoge roditelje koje se iz dana u dan susreću sa raznim problemima i komplikacijama. U video otac na duhovit način objašnjava sinu kome mora slati materijale i koje aplikacije mora koristiti kako bi ih poslao.

"Ej ljubavi, srce tatino, ajde ustaj, 4:15 je, da stignemo sve danas ovo online. Slušaj da ti objasnim kako šalju materijale", započinje muškarac u videu.

Svaki nastavnik koristi različitu platformu za slanje materijala što dodatno zbunjuje i komplikuje život učenicima koji su bili primorani prebaciti se na ovakav oblik nastave.

Pa tako otac u video detaljno za svaki predmet objašnjava na koji način se šalju materijali:

"Engleski šalje materijale SMS porukom i to kad završiš slikaš i čuvaš u folderu na računaru i kad ona traži imaš 15 minuta rok da joj vratiš. Geografiju šalje Viberom, vraćaš isto na Viber, ali ne na taj broj, nego na broj njenog muža pošto on ima bolji mobitel i više memorije", priča muškarac pa nastavlja nabrajati predmete.

"Matematiku pratiš preko Zooma, ne u neko određeno vrijeme, naravno, nego kad nastavnica može. Javiće vam. Muzičko ćeš dobiti preko e-maila, slikaš i vraćaš odmah, ali to dobiješ noću jer tako nastavnici odgovara. Ali to ćemo angažovati babu da ona bude budna cijelu noć, to ne brini", nastavlja.

Muškarac nastavlja u satiričnom tonu te spominje nastavnike koji materijale šalju Morseovom abecedom i putem golubova pismonoša.

"Nastavnik fizike ima neki stari aparat u podrumu pa je to našao tako da će vam slati materijale Morzeovom azbukom pa molim te danas do 7:20 to naučiti", govori otac u videu.

"Nastavnica srpskog ne može pratiti te tehnologije, starija je žena, ali na svu sreću muž joj se bavi golubarstvom pa će vam ona preko golubova slati materijale. Između 12:15 i 12:25 moraš na prozoru čekati goluba", zaključuje otac.

Na kraju videa otac na komičan način ohrabruje sina i dodaje: "Ma u principu sve ti je to jednostavno", nemaš ti tu problem.

(24sata.hr)