Razmjenjivali sličice na sjednici parlamenta

Dva pomoćnika brazilskih poslanika snimljeni su kamerom kako u toku sjednice parlamenta razmenjuju "Panini" sličice za zvanični album Svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se ove godine održava u Rusiji.

Iako dvojica pomoćnika, čija mjesečna plata iznosi 6.000 evra, nemaju pravo glasa, u Brazilu su kritikovani zbog "apsolutne nezainteresovanosti" tokom sjednice, navodi malteški "Independent".

Poslanici za koje rade pomoćnici obavješteni su o snimku i na njima je da odluče da li će pomoćnicima izreći disciplinske mjere.

Members of Brazilian parliament trading Panini cards during very important voting #priorities pic.twitter.com/Jg753B4z6l