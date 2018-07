Razveo se od supruge jer je vrijeđala Mesija

Rus Arsen (40) nakon 14 godina braka razveo se od svoje supruge Ljudmile (37) jer se usudila kritikovati igru slavnog fudbalera Lionela Mesija na Svjetskom fudbalskom prvenstu 2018. godine koje se održalo u Rusiji.

Ovaj par zaljubljenika u sport upoznao se 2002. godine a vjenčali su se uprkos činjenici da su navijači rivalskih moskovskih timova.

Ipak i ovo nije jedina razlika, Arsen je uvijek bio fan Barselone, a Ljudmila Real Madrida.

Arsen je rekao da su se on i supruga uvijek šalili na račun Mesija i Ronalda, ali je ovo Svjetsko prvenstvo prelilo čašu.

"Argentina je igrala loše i Ljudmila me stalno zadirkivala. Govorila je da Mesi nije u stanju zabiti ni gol i to je ponavljala non stop. Kad je, tokom utakmice Argentine i Nigerije, opet počela vrijeđati Mesija ja sam joj vratio i sasuo niz uvreda na njenog voljenog Kristijana Ronalda", kazao je Arsen

Na kraju je dodao i ovo:

"Onda sam u svom svom bijesu pokupio sve svoje stvari i otišao zauvijek iz doma."

Idući dan Arsen je, po njegovim riječima, predao dokumente za razvod braka od njegove supruge Ljudmile.