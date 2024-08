Ribar tvrdi da je snimio mitsko morsko biće koje govori (VIDEO)

​Od pamtivijeka, tajne koje se kriju u dubinama mora fasciniraju čovječanstvo. Od praistorijskih bića koja mijenjaju oblike do tragova vanzemaljskih svjetova, čini se da smo tek zagrebali površinu kada je riječ o otkrivanju tajni Zemljinih prostranih okeana.

Sada su teoretičari zavjera uvjereni da su dobili "dokaz" da neka od najpoznatijih mitskih bića koja nastanjuju vode doista postoje. Zahvaljujući ribaru koji je sa svoje brodice tokom noći snimio navodne zastrašujuće pjesme pravih sirena, teorije o njihovom postojanju ponovo su oživjele.

Na snimci koju je zabilježio pomorac pod korisničkim imenom @.sauce.90 na društvenim mrežama, pravim imenom Rajun Kolman, vide se dvije misteriozne figure kako plivaju pored njegove brodice dok plovi kroz uzburkane valove.

Tokom snimanja, čuje se kako Kolman uznemireno govori: "Što je to? Šta se, dovraga, događa?" Usmjeravajući kameru prema moru, primjećuje: "Nešto pliva brzo ispod te vode, nešto pliva jako brzo."

U pozadini se potom čuje čudan jecajući zvuk, dok Kolman, očito zapanjen, pita: "Šta je, dovraga, taj zvuk, brate? Šta je taj zvuk?" Dok nastavlja komentarisati kako može "čuti" čudne uljeze, prodoran glas izgovara: "Skoči za mene."

Iako je video snimljen prošle godine, nedavno ga je podijelio popularni TikTok račun The Paranormal Chic. U svom uvodu u snimku, autorka napominje: "Ako vjerujemo u mitove i legende koji postoje od početka vremena, mornari su stotinama godina svjedočili sirenama, a cijeli cilj sirene bio je namamiti mornare u smrt utapanjem i jedenjem, a jedan od načina na koji su to činile bilo je pjevanje. Jezivo je što su uspjeli snimiti pjevanje usred okeana."

Ovo nije jedini susret koji Kolman tvrdi da je imao s ovim zagonetnim bićima s ribljim repovima. Prije mjesec dana, The Paranormal Chic podijelio je još jedan njegov video koji je ocijenio kao "najbolji dokaz" njihovog postojanja.

Ovoga puta, snimka je zabilježena tokom dana i izbliza prikazuje misteriozno, svjetlucavo vodeno stvorenje blizu površine vode. Kolman je uspio pridobiti skoro pa kultno slijeđenje ljudi koji su uvjereni da je proganjan zbog otkrivanja istine. Međutim, čini se da je TikTokeru više puta blokiran račun, a svojim je obožavaocima sugerisao da ga američka vlada prati.

Bizarna teorija zavjere iznesena je od strane drugog kreatora sadržaja pod korisničkim imenom iamdaydreamer28. U svom opširnom objašnjenju, navodi: ".Sauce.90 je na platformi otprilike tri godine, i ovo je vjerovatno njegov treći račun, ali što ga to stalno dovodi do zabrane? Zašto stalno upada u nevolje?

"Postoje dva odgovora: prvi su nevjernici. .Sauce.90 tvrdi da su svi njegovi videi stvarni, legitimni, posebno zato što ide uživo, pa bi ih bilo teže lažirati. Dakle, sve što vidite je koliko god stvarno može biti."

Nastavio je: "Međutim, .sauce.90 razumije da mu neće svi vjerovati na riječ. Zato je odlučio konsultovati profesionalce o svojim otkrićima."

Iamdaydreamer28 je potom pustio isječak drugog Kolmanovog videa u kojem on predstavlja čudnu kost u obliku repa koju je pronašao stručnjaku u lokalnom muzeju kitolova. U snimci, stručnjak se može čuti kako kaže da ne zna šta je to.

Iamdaydreamer nastavlja svoje objašnjenje: "Drugi razlog zašto stalno upada u nevolje je kontroverzniji. .Sauce.90 vjeruje da ga vlada možda progoni zbog njegovih otkrića, ali vlada ne bi trošila vrijeme na nekoga ko možda sve izmišlja, zar ne?"

Zatim je pustio još jedan Kolmanov video u kojem ribar pokazuje kako su članovi "vlade" posjetili njegovu brodicu i sprovode "naučne" testove u posebnoj laboratoriji koju su postavili.

"Šta, dovraga, testirate? To želim znati", Kolman govori kameri. "Oh, ne. .sauce.90 je čuo određene stvari na okeanu, i onda mi TikTok bude zabranjen, a vlada se pojavi na mojoj brodici - previše je to slučajnosti."

Iamdaydreamer je nastavio: "Da stvari budu još čudnije, dan nakon što je objavio taj video, .sauce.90 je doživio ozbiljnu saobraćajnu nezgodu iz koje nije trebao izaći živ. To je mnoge navelo da vjeruju da je možda .sauce bio u pravu i da ga vlada zapravo progoni."

"Nakon toga je otišao u live video poziv objašnjavajući svoju stranu priče i kako vjeruje da ga neko pokušava ušutkati. Nakon ovog live video poziva, nesreće i prisluškivanja od strane vlade, ljudi su počeli brinuti za njegovo zdravlje i sigurnost."

Komentator je potom rekao da je Kolman nakon nezgode objavio "vrlo kontroverzan video" u kojem kaže da se "vratio" na svoju brodicu i nazad na posao.

"Komentari na tom videu su puni ljudi koji govore da to nije njegov pravi glas i da ga je vlada možda zarobila", rekao je iamdaydreamer.

"I da stvar bude još gora, otkako je taj video izašao, sav njegov sadržaj vezan uz sirene je prestao."

Svoj monolog je zaključio pitanjem: "Šta vi mislite? Je li .sauce.90 snimio stvarne dokaze i platio cijenu za to? Ili je ovo velika prevara?"

Od tada, Kolman je svojim vjernim pratiocima ponudio još sadržaja vezanog uz sirene, uključujući snimke "drona" jedne koja navodno pliva na otvorenom moru, koje je objavio u junu prošle godine. Međutim, gledaoci ovoga puta nisu bili toliko uvjereni.

"Definitivno vjerujem u sirene, ali ovo je čovjek koji se bori plivati u odijelu", napisao je jedan korisnik. "Za morsko stvorenje, nije baš dobar plivač", primijetio je drugi.

Ipak, neki su i dalje bili uvjereni. "Da, vjerujem", napisao je jedan, dodajući: "Okean skriva toliko tajni."

Priče poput ovih podsjećaju nas na trajnu fascinaciju koju ljudi imaju prema nepoznatom i misterioznom. Dok neki vjeruju u postojanje mitskih bića poput sirena, drugi ostaju skeptični, tražeći čvrste dokaze. Bez obzira na istinu, jasno je da će okeani i dalje biti izvor inspiracije, misterije i debate za generacije koje dolaze, navodi "Klik".

