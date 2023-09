Rijeka vina teče portugalskim gradićem: Vinarima se slučajno prosulo 2,2 miliona litara (VIDEO)

Lokalni vinari su mali portugalski grad Sao Lorenco do Bairo ofarbali u crveno, slučajno, pošto se iz dva rezervoara prosulo 2,2 miliona litara crnog vina niz strmu ulicu, piše Daily mail.

Brza reka je krivudala uličicama gradića blizu portugalske obale pošto su dva rezervoara jedne vinarije iznenada popustila. Prosuto vino moglo bi da napuni olimpijski bazen.

Izlivanje je bilo toliko veliko da su lokalni zvaničnici morali da reaguju i preusmjere vino kako bi spriječili zagađenje obližnje rijeke Serćime.

Vatrogasci su poplavu preusmjerili dalje od rijeke, na poljanu.

