Riješena misterija džinovskih zemaljskih "bar-kodova"

Magazin Biznis insajder otkrio je šta se krije iza ogromnih čudnih konstrukcija širom SAD.

Strukture zvane "džinovski bar-kodovi", zapravo predstavljaju kalibracijske mete koje se koriste prilikom snimanja tla iz vazduha, putem satelitskih i avionskih kamera.

Riječ je o nekoj vrsti optotipa (table za testiranje vida kod optičara), kojim se utvrđuje rezolucija kamere.

Većina ovih objekata nastala je pedesetih i šezdesetih godina, a dizajniralo ih je Američko ratno vazduhoplovstvo u saradnji s Nasom.

Sastoje se od velike betonske ili asfaltne ploče, a najviše ih ima u pustinji Mohave u Nevadi, gdje je američka vojska u prošlosti testirala brojne špijunske letjelice.

