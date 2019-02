Robot koji radi zadaće

Priča o učenici koja je koristila "pisajućeg robota" kako bi brže završila zadaću dospjela je prošle nedjelje na naslovnice kineskih magazina, a i započela debatu.

Jedan kineski medij objavio je priču o djevojci trećeg razreda srednje škole, koja je za 118 dolara kupila robota pomoću kojeg je brže završila domaće zadatke.

Majci djevojke je postalo sumnjivo kada je njena kćerka predala zadaću koju je trebalo da uradi tokom raspusta, vrlo uredno napisanu i bez grešaka, bez obzira na to što je to učinila u vrlo kratkom roku. Nakon toga, pronašla je bizarnu metalnu napravu, kao i pakovanje, na kojem je pisalo da je to robot koji imitira nečiji rukopis.

Kada je njena kćerka priznala da je koristila robota kako bi završila zadaću, njena majka ga je slomila i na društvenim mrežama se požalila prijateljima te postavila vrlo zanimljiva pitanja.

"Možda može raditi zadaću, ali može li vam pomoći na testovima", napisala je. Post je brzo postao vrlo popularan.

Neki od komentara bili su od strane korisnika koji su se prisjećali svojih školskih dana i tvrdili da bi voljeli da su imali robota koji im radi zadaću. Drugi su se žalili na obrazovni sistem Kine i nazivali kopiranje zadataka "beskorisnim". "Predavači bi trebalo da se pozabave ovim problemom. Zašto i dalje moramo raditi zadatke koje može obaviti robot", komentarisao je jedan korisnik.

Djeca u kineskim školama su obavezna prepisivati paragrafe, pjesme i vokabular i po stotinu puta. Ovakvi roboti su dostupni na internetu, a cijene variraju od 30 dolara do preko 147 dolara. Naprednije verzije dopuštaju korisnicima ovog uređaja da u aplikaciji ispišu 6.000 kineskih karaktera, koje robot zatim nauči. Ovakvi roboti se najčešće sastoje od metalnog okvira koji drži papir na mjestu i pokretne "ruke" na koju se može postaviti olovka. Povezan je na kompjuter preko USB kabla. Sadrži i softver koji mu govori šta treba napisati. Ovi roboti, navodno, mogu pisati brzinom od 40 riječi u minutu.

