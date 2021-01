Ruskinja postavila svjetski rekord u ronjenju na dah ispod leda

Katarina Nekrasova iz Moskve ronila je 85 metara ispod leda Bajkala, najdubljeg jezera na svijetu.

Kako piše Sajbirijan tajms, Nekrasova je prsnim stilom plivala kroz ledenu vodu bez odijela ili peraja. Na snimku se vidi kako prelazi razdaljinu između dvije rupe u 25 centimetara debelom ledu.

40 years old Yekaterina Nekrasova from Moscow is claiming a new world record for 85m (279ft) underwater swim beneath the ice of Baikal, the planet’s deepest lake pic.twitter.com/9q3BPxu4gD

"Osamdesetpet metara! Svjetski rekord", neko viče nakon što je promolila glavu iz vode.

Footage shows Ekaterina Nekrasova, 40, holding her breath as she swims without wet suit or flippers in +0.02C water/-22C air. The 85m breaststroke swim in Lake Baikal took 1.5 min; holes were cut in the 10-inch thick ice at regular intervals in case she needed to abort the swim pic.twitter.com/ya2fD1ImMF