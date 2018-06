Sahranio oca u novom BMW-u

Jedan Nigerijac sahranio je svog oca u potpuno novom BMW-u umjesto u sanduku, a sve sa željom da preminuli na drugi svijet ode sa stilom.

On je još davnih dana obećao ocu da će jednog dana imati luksuzni automobil, ali je svoje obećanje nažalost ispunio tek poslije očeve smrti, plativši ga 66.000 dolara.

Kako prenosi Daily Mail, ova krajnje bizarna fotografija je nastala na sahrani na lokalnom groblju u selu Ihiala.

Fotografija je munjevitom brzinom postala viralna na društvenim mrežama.

Komentari su bili različiti, ali uglavnom ni malo blagonakloni prema Nigerijcu.

Meanwhile #Nigeria, a man identified as Azubuike reportedly left residents of Ihiala (Nigeria) in shock after he buried his father in a brand new luxurious BMW. pic.twitter.com/7iAuOELR8P