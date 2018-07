Šaht u Abu Dabiju pokazuje kakva je sila bila Jugoslavija

Komentari: 1

DraganRankitic

Ima i u Beogradu nekih starih šahtova sa natpisom Kozara Novska. Te sam šahtove ja video kada sam posećivao Beograd pre 50-ak i više godina, i jedan rođak mi je objasnio da su oni tu od početka 1950-ih godina. Da su ti neki niskotehnološki proizvodi (odlivi), pravljeni pre nešto manje od 70 godina, dokaz "kakva je sila bila Jugoslavija" je loš vic. Ta niska tehnologija zatečena je još od vremena Kraljevine Jugoslavije, i time se ne dokazuje baš ništa. Da je Broz preko pokreta nesvrstanih uspeo da utrapi poneki takav odliv svojoj arapskoj "braći" u nekakvim "trange frange" poslovima u zameni za malo nafte, je istina. Ali to je obično prodavano sa gubitkom, t.j. toliko ispod cene da je više koštalo to praviti nego što se na tome zaradilo. A takvi šahtovi mogu da stoje i po 150 godina, pa ih Arapi nisu menjali jer im ništa ne fali. Ali to nije dokaz nikakvog kvaliteta. Radi se naprosto o predmetima dugog veka bez obzira na proizvođača. A Brozova SFRJ je bila ekonomski i privredno impotentna rupa, gde su posebno srpska preduzeća bila samo potemkinove kulise, koje su samo proizvodile đubre za otpad, sem nešto prehrambene industrije i nekih fabrika koje su radile po stranoj licenci. Pod Brozom niko nije stvorio ništa od bilo kakve vrednosti.