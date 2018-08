Sajt za upoznavanje izbacio milione korisnika, jer nisu lijepi

Jedan sajt za upoznavanje klasifikovao je prijem članova na osnovu njihovog izgleda, pa je tako ostavljao samo one koji, po njihovim standardima, lijepo izgledaju. Izbačenima nudi savjete plastičnog hirurga.

Sajt "Bjutiful pipl" tvrdi da je sa njihovog sajta izbačeno oko devet miliona korisnika jer nisu izgledom impresionirali ostale članove. Kako se navodi, sve je bazirano na glasanju korisnika, pa shodno tome, ako želite da budete član ove mreže, potrebno je da imate dovoljan broj glasova, piše Dejli mejl.

Oni koji su izbačeni zbog svog izgleda imaju mogućnost refundiranja sredstava u visini od 35 dolara, ali i konsultacije sa plastičnim hirurgom koji će da predoči "izgnanima" šta je to što moraju da poprave kod sebe da bi bili prihvaćeni.

Jedna od njih, Nataša Džonson (28) iz Kalifornije, zatražila je savjet prije nego što je promijenila svoj izgled, i tad joj je rečeno da posjeduje prelijep osmijeh i ljepotu, ali da ima salo na stomaku, struku i leđima. Ona sada planira da izvrši leposukciju i da konačno bude prihvaćena.

This is alarming! A dating website that accepts members based on their looks is now offering #cosmeticsurgery advice to unsuccessful applicants. #BDD @Bravotv @DailyMailUK https://t.co/iyeM2tK8WM