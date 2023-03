Sakupljanje smeća japanci pretvorili u sport

Vjerovali ili ne japanci su od običnog skupljanja smeća po ulici napravili sport odnosno sportsko takmičenje! Sport koji su japanci izmislili se zove "SpoGomi"."SpoGomi" je kombinacija riječi "sport" i "gomi" (na japanskom smeće).

Ovo je postalo popularno takmičenje u kojem timovi od 3-5 ljudi pokušavaju da pokupe najviše smeća najvišeg kvaliteta u određenom vremenskom periodu.

Japan je nedavno najavio da će biti domaćin prvog "SpoGomi" Svetskog prvenstva u novembru 2023. godine, sa timovima iz cijelog sveta koji će pretraživati ulice Tokija u potrazi za smećem koji će pokupiti.?!

Svaki tim od tri igrača imaće 60 minuta da sakupi najviše smeća sa određenog područja dok pokušava da ga pravilno sortira u kese označene bojama za svaku vrstu (otpad koji se može sagorjeti, plastika koja se može reciklirati, metalne limenke, itd.).

Kada vrijeme istekne, smeće će se izmjeriti i provjeriti da li je pravilno sortirano, a tim sa najviše smeća pobjeđuje. U slučaju neriješenog rezultata, pobjednik se određuje prema kvalitetu smeća, sa poenima po vrsti (opušci osvajaju najviše poena?!).

Inauguraciono SpoGomi Svetsko prvenstvo zvuči kao odličan način da se podstaknu ljudi da održavaju čiste javne prostore, ali u pogledu takmičarskog aspekta, nema sumnje u to koji će tim pobijediti. Uostalom, Japanci su poznati po tome što čiste za sobom gdje god da dođu. Japanski navijači šokiraju svijet svojim ritualom nakon utakmice sakupljanja smeća sa tribina i ostavljanja ih u besprekornom stanju.

Zatim, tu je i činjenica da je Japan izmislio "SpoGomi" i da se od 2008 godine održava lokalna takmičenja. Novi sport je veoma brzo zaživio, a danas se svake godine organizuju stotine takmičenja širom Japana.

Postavljena su jasna pravila – od bezbjednosnih pravila kao što je zabrana sakupljanja smeća u blizini puteva ili željezničkih pruga do pravila sportskog ponašanja kao što je poštovanje pravila drugih timova.

Svi učesnici nose jake rukavice za čišćenje koje im omogućavaju da pokupe bukvalno bilo koju vrstu smeća, a da ih ne izbaci, kao i klešta za podizanje smeća iz stojećeg položaja. Na početku takmičenja, svi viču "Skupljanje smeća je sport!" prije nego što uđu u svoje dodijeljene oblasti. Na kraju predviđenog vremena, svi učesnici se vraćaju na startnu liniju kako bi izvagali i provjerili svoj otpad.

Pobjednički timovi obično dobijaju sertifikat ili pehar od organizatora, a možda i malu nagradu od sponzora. Ali "SpoGomi" se zapravo ne radi o nagradama. Učesnici jednostavno uživaju u takmičarskoj prirodi sporta, radeći kao tim, provodeći dragocijeno vrijeme na otvorenom i, na kraju, ali svakako ne najmanje važno, održavajući svoje gradove čistim.

"Vjerujemo da je važno sakupljati smeće u gradovima jer je došlo do naglog povećanja količine otpada u okeanima širom svijeta, pa je najbolje da to smeće sakupimo prije nego što uđe u okean jer je to mnogo teže da se okupe u tom trenutku", rekao je Takaiasu Udagava, koji nadgleda prvi SpoGomi Svjtski kup.

