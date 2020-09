Savršeno očuvana tijela medvjeda poslije 40.000 godina

U Sibiru su naučnici pronašli tijela dva medvjeda, za koje se procjenjuje da su stara 39.000 godina. Ono što ih je posebno začudilo, jeste to što su tijela ovih životinja savršeno očuvana.

Ono što je još zanimljivije jeste to što su pronađeni na različitim mjestima, a naučnici smatraju da su u pitanju otkrića od svjetskog značaja.

"U pitanju je prvo, i za sada jedino otkriće ove vrste - cijelog tijela medvjeda, sa sve tkivima. Svi unutrašnji organi su na mjestu, a njuška je skoro netaknuta. Sve što smo do sada nalazili bile su lobanje i kosti", izjavila je dr Lena Grigorijeva, koja je učestvovala u ovoj ekspediciji.

