Sedam navika koje uspješni ljudi rade pred odlazak na spavanje

Tajna uspjeha nekih ljudi i nije toliko komplikovana, koliko nam to može izgledati na prvi pogled. Možda je riječ o rutinama, posebno večernjim rutinama koje će nam naredni dan učiniti daleko uspješnijim i plodonošljivijim.

Ovo je sedam navika koje imaju uspješni ljudi, a koje prethode odlasku na spavanje.

1. Briga o tijelu, tuširanje, piling lica ili temeljno uklanjanje šminke. Uspješni ljudi svom tijelu, njezi i ljepoti svako veče posvete bar nekoliko minuta.

2. Uspješni ljudi vjeruju svom tijelu i svojoj intuiciji, a uveče jedu ono što osjećaju i što je posebno dobro za njih. Naime, njima je njihovo lično iskustvo važnije od trendova ili preporuka stručnjaka.

3. Edukuju se i prije odlaska na spavanje. Svako veče, odvoje bar nekoliko minuta za napredak u nekom određenom području, mentalno se stimulišu. U krajnjoj liniji, to je dobro za glavu, osjećnja i sposobnosti. Čak i ako je to samo pet do deset minuta.

4. Isplaniraju naredni dan, kako bi spremni i smireni dočekali jutro i nove obaveze.

5. Proslavljaju uspjehe dana za njima. Pogled unazad mnogim uspješnim ljudima je jednako važan kao i gledanje naprijed: što sam postigla danas? Na čemu sam zahvalna?

6. Opuštaju se za dobar san, jer je on ključ za uspješan život. Kako bismo mogli dobro spavati, moramo uveče uzeti vrijeme za opuštanje. Uspješni ljudi se opuštaju čitajući nešto, gledajući seriju ili slikajući, radeći nešto rukama ili meditirajući.

7. Uvijek su oflajn. Neposredno prije spavanja uspješni ljudi obično su nedostupni i prestaju sa gledanjem nove poruke. U krajnjoj liniji, ionako se ništa ne mora i ne može učiniti preko noći, a ono što se pojavi uveče može i mora pričekati sljedeći dan.

(Magazin.novosti.rs)