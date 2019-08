Sedmični horoskop: Dobre vijesti za Rakove

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju na polju ljubavi, posla i zdravlja za period od 26. avgusta do 01. septembra.

OVAN

Hrana

Promjene u načinu ishrane vam prijaju i sada čak i najveći skeptici među vašim prijateljima (a poznajući vaše apetite) moraju da priznaju da izgledate bolje nego ikad. Neka vam komplimenti daju dobar vjetar u leđa da nastavite sa zdravijim životom“.

Ljubav

Sedmica koja je prosto dušu dala za avanturu, za mnogobrojne kontakte sa suprotnim polom, za flertovanje. Reklo bi se na prvi pogleda da vam je ljubav širom otvorila vrata, ali ne treba da se baš zalijećete u zaključcima ove vrste. Sada se stvari mogu lako pokrenuti, ali je pitanje u kom pravcu će ići. Mnogo će ovih prilika da otpadne u nekom kratkom vremenskom roku. Postoji šansa da naletite na onog pravog ili na onu pravu ali samo će vrijeme dati svoj sud ko vrijedi a ko ne. Oni koji su zauzeti – šareno. Nekim parovima će biti super jer će uspijevati da se uklope i da zajedničkim snagama guraju naprijed, ali će biti i onih koji će prosto vrebati svaku priliku da se isposvađaju....

Posao

Možda vam sada izgleda da se neke priče i situacije vrte bez ikakvih rezultata, da samo radite i radite i radite a ništa od tog svog rada ne vidite, da izgarate na poslu a dobijate mrvice....ali morate da shvatite da je ovo samo UVOD u ono što dolazi. I naravno – da nastavite dalje punim tempom. Nove mogućnosti već od ove sedmice mogu početi da se otvaraju pred vama i sigurno je da vas vode u vrlo ozbiljnom pravcu. Dobijate sve veću podršku i podsticaj od strane nadređenih osoba.

Novac

Provjerite stanje neizmirenih obaveza i regulišite makar neka dugovanja.

Zdravlje

Uglavnom sitnija zdravstvena problematika.

BIK

Hrana

Malo padnete, uhvati vas neko čudno raspoloženje (koje se odlično zatrpava i guši hranom), pokleknete....pa onda opet riješite da ćete biti karakter i navalite na grickanje voća i povrća, sjemenkica....Nije vama lako s vama u ovom periodu – treba se izboriti sa apetitima i raspoloženjima.

Ljubav

Mlad Mjesec u polju ljubavi, zabave, provoda i opuštencije uvodi Bikove u period kada i te kako mogu napraviti ozbiljniji korak ka ljubavnom ispunjenju. Odjednom će dosta osoba biti zainteresovano da uživa u vašem društvu – naći ćete se u centru zbivanja i sigurno je da će vam jednim dijelom to jako prijati. Avanturice su moguće, a čak je moguće i da jedna od ovih priča polako preraste i u nešto ozbiljnije. Ukoliko čeznete za nekim iz prošlosti, od ove sedmice se otvara prostor da se i tu situacije pokrenu. Zauzeti Bikovi – možda situacija sa partnerom nije najsavršenija, ali je dosta mirna. Voljena osoba je nervoznija nego inače, ali vi uspijevate da stvari držite pod kontrolom.

Posao

Imate vi dosta zamjerki i na račun kolega, ali i na račun onih koji su vam pretpostavljeni. Da ste zadovoljni trenutnom situacijom i njihovim odnosom prema vama – pa baš i niste, ali ste zauzeli stav da je posao na prvom mjestu i toga se i držite. U svakom slučaju, neko rasterećenje tokom ovog perioda vam slijedi – ili će se na poslu sve odvijati mirnije nego inače ili vi nećete dozvoliti da vas situacije dotiču. Vaša praktičnost i posvećenost obavezama neće proći neprimijećeno.

Novac

Iznenadni prilivi. Mogućnost sitnijih dobitaka u igrama na sreću.

Zdravlje

Pazite da ne pokvarite stomak. Mogućnosti alergija.

BLIZANCI

Hrana

Od zamjerki na vaš način ishrane u ovom periodu, posebno treba da se izdvoji to što ste skloni da jedete u kasnim večernjim satima i to ne male obroke....Da, možete se izgovarati nemanjem vremena, ali negdje i sami znate da vam ovo samo može donijeti probleme sa probavom.

Ljubav

Neko vas jako privlači, hemija koju osjećate je nevjerovatna i lako joj se možete prepustiti. Trenutno vas ne interesuje u kom pravcu bi ovaj odnos išao i da li ima budućnost – strasti su prejake da biste imali želju da se opterećujete razmišljanjima. Vrlo aktivan društveni život, nova poznanstva preko izlazaka ali i preko interneta. Zauzeti Blizanci – obaveze vas polako preplavljuju i vi ćete od ove nedjelje imati sve manje vremena koje možete posvetiti emotivnom partneru. Pokušajte da ovo ne utiče na vaš odnos – pronađite u svakom danu trenutak u kojem ćete dragom biću moći da pružite i pokažete pažnju. Sitne razmirice će se u ovom periodu uglavnom voditi oko svakodnevnih problema i situacija.

Posao

Dosta poslovnih obaveza i novih prilika, naročito onima koji se bave privatnim biznisom. Pred vama se otvaraju i nove mogućnosti i poslovne šanse – nešto čemu ste se nadali ali ste mislili da ćete još na to morati da čekate. Ulazak vašeg vladara Merkura u znak Djevice donosi vam bolju organizaciju i veću efikasnost na poslu, ali i sklonost da prihvatate dodatne obaveze iako ste i postojećim u priličnoj mjeri zatrpani. I pored toga – imate odlične ideje kako da unaprijedite svoje poslovanje.

Novac

Prilivi od dodatnih poslova. Troškovi za kuću ili članove porodice još uvijek su dosta prisutni.

Zdravlje

Uglavnom sitnija, prolazna zdravstvena problematika.

RAK

Hrana

I sami ćete primijetiti da vam stomak vrlo čudno reaguje, čak i na one namirnice sa kojima nikada do sada niste imali problema. nadimanje i teškoće sa probavom skreću vam pažnju da je neophodno da akcenat bacite na biljna vlaka, posebno na povrće.

Ljubav

U ovu sedmicu ulazite kroz opoziciju Mjeseca iz vašeg znaka sa Saturnom i Plutonom iz polja partnerstava. Iako će odnos sa voljenom osobom biti prilično korektan, ovaj aspekt govori da vi lično, iznutra – ne osjećate sigurnost i da smatrate da po nekim pitanjima postoji distanciranost ili nerazumijevanje između vas dvoje. Ne donosite zaključke naprečac niti mučite sebe pitanjima na koja trenutno ne možete dobiti odgovore. Od pred kraj nedjelje osjećaćete se mnogo stabilnije i mirnije. Slobodni Rakovi – nekako su živnuli, prijaju vam osobe koje su oko vas i koje vam pokazuju zainteresovanost. Ne želite da žurite – puštate da vam pokažu da li vas zavređuju....

Posao

Vrlo interesantna sedmica je pred vama. Pozitivno će vas iznenaditi informacije koje dolaze do vas – daju vam veliku nadu da ćete uspjeti u svojim namjerama i iako kod vas i dalje postoji skepticizam – spremni ste da krenete ovim putem i donesete odluke. U ovoj nedjelji očekujte završetak pregovora iz prethodnog perioda – i to u vašu korist. Dobra mogućnost za nove klijente, nove poslovne partnere, a ukoliko ste nezaposleni – vrijeme vam je da se bacite u aktivniju potragu.

Novac

Mogućnost višestrukih priliva. Dodatna poslovna angažovanja.

Zdravlje

Nedjelja u kojoj bi trebalo više se opustiti i odmoriti.

LAV

Hrana

Koliko god da vam baš i nije omiljena hrana – povrće je sada zaista neophodno u što većoj mjeri u vašoj ishrani. Meso i suhomesnate proizvode biste trebali da izbjegavate – možete jesti ribu ili sebe povremeno počastiti komadom grilovanog pilećeg filea ili ćuretine.

Ljubav

Sa elanom idete da radite jer se preko posla pojavila osoba sa kojom imate vrlo zanimljiv kontakt. Iako vi volite da dobijete sve odmah i sada, trenutno vam prijaju ta slatka začikavanja, peckanja, te igre riječi iza kojih stoji mnogo toga neiskazanog a željenog. Treperite u očekivanju da se ovo pokrene u onom pravcu koji priželjkujete. Obratite pažnju na sredinu sedmice – slijedi vam iznenadni poziv na sastanak. Zauzeti Lavovi – sa partnerom trenutno imate mala uklapanja, sitne pomake na bolje. Nekako vam i odgovara da trenutno idete malim koracima, pogotovo što osjećate da ste na pravom putu. Iz dana u dan vaš odnos dobija nove prilike da se usaglasite, da se dogovorite, da zajedničkim snagama prevaziđete teškoće.

Posao

Da, sve je dobro. Gurnite taj skepticizam u stranu i objektivnije sagledajte svoju situaciju. I sami ste svesni da je stanje na tržištu takvo da ne možete očekivati brda i doline, bez obzira na to što smatrate da ih zaslužujete. Dobijate iz dana u dan potvrdu svojih vrednosti, dobijate male naznake da stvari kreću na bolje i to neka vam za sada bude dovoljno jer ste tek ušli u period u kojem će sve ono pokrenuto imati svoju realizaciju i u kojem ćete napredovati više nego što očekujete.

Novac

Lijepe vijesti o novčanim prilivima. Zarada vam dolazi iz više izvora.

Zdravlje

Očekuje vas miran period po pitanju zdravlja.

DJEVICA

Hrana

Sa mladim Mjesecom u vašem znaku ove sedmice – otvarate jednu, potpuno novu životnu fazu....pa zašto onda ne biste uveli i značajne promjene u vašu ishranu? Pokušajte – ono što sada pokrenete bi trebalo da jako brzo da rezultate kojima ćete biti više nego zadovoljni!

Ljubav

Na svakom koraku i u svakoj prilici će postojati šansa da skrenete pažnju na sebe. Jednostavno- ovo je period kada ne možete proći neprimjećeno u očima suprotnog pola, a vi ćete to maksimalno koristiti i uživati u pažnji koja vam se pruža. Ne samo da se osjećate dobro u svojoj koži već sada možete i vrlo racionalno sagledati svaku od ponuda koja je pred vama i odabrati ono što je pravo za vas. Srce i racio su sada udruženi i idu ruku pod ruku – a to je uvijek najbolja kombinacija za ulazak u odnose koji mogu potrajati....Zauzete Djevice bi mogle da malo smanje očekivanja koja imaju prema voljenoj osobi. Ne budite previše zahtjevni i kritički nastrojeni.

Posao

Dobar poslovni period je pred vama. Naravno, to ne znači da ćete magično dobiti sve ono što priželjkujete – a i sami znate da to na taj način ne funkcioniše kod vas. Ono što je jako važno jeste da sada imate i snagu i volju i odlične ideje, kao i više nego dobre poslovne poteze. Sve vas u suštini vodi ka onome čemu se nadate, samo je bitno da nastavite na isti način i ne odustanete. Neki od vas će baš tokom ovog perioda dobiti novu poslovnu ponudu koju vrijedi razmotriti.

Novac

Nešto bolja situacija po pitanju finansija, iako ste još uvijek daleko od prave stabilnosti.

Zdravlje

Ne nervirajte se. Umjesto toga – više se fizički aktivirajte, smanjite stres.

VAGA

Hrana

I Vage će se brzo uvjeriti da svako odstupanje od pravilne ishrane lako dovodi do problema sa probavom i vrlo neprijatnog nadimanja, mučnine i bolova u stomaku. Svoju sklonost ka uživanjima, hedonizmu i pretjerivanje sada morate skloniti u stranu....

Ljubav

Drži vas idealizam, drže vas velika očekivanja i nadanja i možda ne želite da vidite da osobe koje su oko vas u ovom periodu i nisu baš one prave....Šta god vi htjeli ili željeli od ljubavi – ovo su dani kada ne možete dobiti mnogo – već samo na kašičicu, ljubavne mrvice, trice i sitnice. odnosi koji se započnu u ovom periodu biće jedan moćan koktel hemije i strasti – ali teško da će vam dati ono što vam je najpotrebnije - stabilnost i mir u duši. Zauzete Vage – očekujete od partnera "nešto" – više pažnje, više posvećenosti, više vremena, više ljubavnih izjava i nježnosti. Malo je vjerovatno da će vam se ove želje i ostvariti. No, strast funkcioniše super, pa se okrenite ka njoj....

Posao

Situacije će vas saplitati a vi ćete se dizati i nastavljati dalje. Saplitaćete povremeno i sami sebe – prebrzo ćete odreagovati u nekim trenucima, napravićete propust pa ćete to poslije ispravljati, donosićete odluke na prečac. Vi biste sada mnogo toga, osjećate da se nešto jeste promijenilo na bolje, pa želite da to dodatno ubrzate...Džabe vam, samo ćete napraviti pometnju i sebi i drugima – morate pustiti da sve ide svojim tokom. Nemajte brige – situacije vas vode ka stabilnosti i poslovnom uspjehu.

Novac

Samo vi znate kako uspijete da potrošite toliko novca za tako kratko vrijeme....

Zdravlje

Previše se opterećujete, previše radite, premalo odmarate....

ŠKORPIJA

Hrana

Pretjerujete sa začinima, ne provjeravate rok upotrebe namirnicama, jedete u kasnim večernjim satima – a poslije se čudite što imate probleme sa stomakom ili što niste uspjeli da skinete ni jedan jedini gram....Morate mnogo odgovornije da se postavite, prvenstveno prema svom zdravlju....

Ljubav

Mnogo toga se dešava, mnogo je udvarača oko vas. Živnuli ste, zanimljivo vam je da razgovarate i da budete u kontaktu sa ljudima, ali teško ćete se u ovom periodu istinski prepustiti osjećanjima. Vaš mozak je uključen sto na sat – svakoj osobi tražite mane, tražite razlog da je "otpišete" kao nepodobnu. Možda niste skloni da se obavežete u ovom periodu, ali sa druge strane – velike strasti mogu da vam pokvare ovu vašu racionalnost i da vas uvuku u odnos koji je isključivo erotske prirode....Oni koji su zauzeti – previše se opterećujete svakom sitnicom kod partnera, previše tražite "dlaku u jajetu". Ovo su dani u kojima je potrebno da uživate, a ne da preispitujete svaku riječ i potez druge strane....

Posao

Komunikacija vam sada ide od ruke, pa je ovo odličan period da pokrenete poslovne dogovore. Vrlo ste efikasni, organizovani i detaljni – neki put i na svoju štetu, pa nemojte biti iznenađeni ukoliko vam zamjere na sporosti i krenu da vas požuruju. Iako vam ta brzina sada nije vrlina, sa druge strane – toliko ćete dobro odraditi svaku obavezu da saradnici i nadređeni neće moći da vam prigovore ili se duže ljute na vas. Nove informacije koje stižu daju vam vjetar u leđa.

Novac

Zaradićete ekstra i isto toliko potrošiti. Možda i više....

Zdravlje

Osjetljiva kičma, zglobovi i stomačni dio.

STRIJELAC

Hrana

Možete tokom ove sedmice da malo pojačate svoju ishranu, ali ne brzom hranom, slatkišima, gaziranim napicima, pecivima....Mliječni proizvodi će vam prijati, kao i jaja, meso, riba i naravno – sve vrste povrća. Od voća vam trenutno najviše prija lubenica....

Ljubav

Da ćete imati i na dalje ljubavnih prilika – ma hoćete, u tome nije problem uopšte. No, neke ljubavne "prilike" vrlo lako mogu postati ljubavne "neprilike" pa je zaista bitno da prije nego što se prepustite strasti i ljubavi ipak pokušate da provjerite ko je osoba preko puta vas. Ukoliko osjećate ludu strast a svjesni ste da je predmet vašeg interesovanja neko ko je zauzet ili ko je spreman samo na seksualnu avanturu – onda budite svjesni i kakve to posljedice može donijeti. U prevodu – oni koji žure ka ljubavi zatvorenih očiju, lako i brzo se mogu u narednom periodu saplesti....Zauzeti Strijelci – ako je na trenutak bilo bolje, ne znači da će i uvijek. U odnos se mora ulagati i vrijeme i trud....

Posao

S jedne strane – vaše polje karijere je izuzetno naglašeno, pogotovo što ove sedmice tu imamo i mlad Mjesec kao osnovu za neki nov, dodatno povoljan početak za vas. S druge strane – ako očekujete da će se pred vama situacije otvarati lako i glatko i bez vašeg nerviranja – ali od tog posla vjerovatno nema ništa. Dakle, povoljnosti su tu i kroz vrijeme će vam donijeti velike poslovne uspjehe, ali su istovremeno prisutni i ograničavajući faktori i ljudi sa kojima se teško sporazumijevate i koji vas jako, jako nerviraju.

Novac

Malo je bolje. Samo nemojte da pretjerate sa troškovima u ovoj sedmici.

Zdravlje

Manja zdravstvena problematika. Ipak, nemojte je zanemarivati.

JARAC

Hrana

Budite umjereni sa mliječnim proizvodima, koristite one sa manjim procentom masti a najviše bi vam prijali kiselo mlijeko i jogurt. Povrće takođe neka bude značajna stavka na vašem svakodnevnom meniju. Od voća će vam najviše odgovarati lubenice, nektarine, banane.

Ljubav

Kod zauzetih – sve će biti dobro dokle god ne postoje stvari koje skrivate od voljene osobe.

Ukoliko je baš to slučaj, zaista vam se savjetuje veliki oprez jer sitnice mogu početi da izlaze jedna po jedna....a kad se nakupe – partner možda više neće željeti da ih toleriše. Najbitnije vam je sada da budete otvoreni i da imate dobru komunikaciju sa osobom koju volite....a tajne ostavite za neki drugi put...Slobodni Jarčevi – jedna osoba vas jako inspiriše, često vam je u mislima i primjećujete da i ona itekako reaguje na vas. Moguće je da kod vas postoje određene kočnice, a šta je to – to sami najbolje znate. Da li vrijedi prevazići ih i prepustiti se? Vjerovatno ne.

Posao

Neke stvari su krenule na bolje i vi to i sami primjećujete. Još uvijek kod vas postoji onaj strah da će se u posljednjem trenutku sve nekako urušiti, da će izbiti problem, da će vas nešto sputati i zakočiti....ali nemate razloga za veliku brigu. Čak i ako se ovakve situacije dogode, mirom, strpljenjem i pribranošću uspjećete da ih riješite. Ukoliko se vaš posao vezuje za druge prostore, za saradnju sa strancima ili državnim i javnim ustanovama – tu stvari polako dolaze na svoje mjesto i pripremaju vam napredak.

Novac

Manji prilivi koji će vas obradovati.

Zdravlje

Uglavnom solidna zdravstvena situacija.

VODOLIJA

Hrana

Ne praktikujte preveliko konzumiranje brze hrane i izbjegavajte da naručujete obroke – najprije zbog mnogo konzervansa i aditiva, ali i zbog pojačane količine začina. Stomak vam je osjetljiviji nego što mislite – može vas iznenaditi nadimanjem, mučninom i lošom probavom.

Ljubav

Neko će vam odjednom doći, iznenada se pojaviti – i više ništa neće biti isto. Prilika za ljubavna dešavanja je tu, sve će se odvijati ogromnom brzinom i vi možete bukvalno preko noći biti preplavljeni razmišljanjima i strastima prema ovoj osobi. E sad, da li ova priča može imati neku budućnost to je već veliko pitanje, ali ono što je sigurno je da će vas pokrenuti, učiniti da živnete i ponovo zablistate i zaiskrite okicama! Zauzete Vodolije – partner vas malo nervira, malo ga volite, malo vam je dosadan i previše kritičan, a malo ne znate šta biste radili bez njega. U prevodu – ništa posebno i ništa neuobičajeno – standardni period u vašim emotivnim relacijama....

Posao

Svi traže da im posvetite pažnju i svoje vrijeme, a vi ne znate na koju biste prije stranu. Poslovne obaveze su se sručile na vas kao lavina i pokušavate da se organizujete i isplivate iz ovoga kako znate i umijete. U suštini, ovo je izuzetno jaka poslovna sedmica, ali to u prevodu za vas znači da ćete uglavnom trčati i stizati sve u posljednjem trenutku. No, ne brinite – iako vam se čini da sve ovo nema smisla niti pravi putokaz, ima itekako. Samo pustite da vrijeme radi za vas a vi u međuvremenu rmbajte punom parom!

Novac

Ogromne šanse za zaradu, ali isto tako – ogromne šanse da sve potrošite očas posla.

Zdravlje

Ponekad ste tako, tako umorni....Opuštaće vas fizička aktivnost, plivanje, rekreacija...

RIBE

Hrana

Znate i sami da, kada vam je nervoza pojačana – idete iz krajnosti u krajnost po pitanju ishrane. To se može odraziti u ovoj nedjelji na stanje vaše probave, pa pokušajte da izbjegnete pretjerivanja, i ona u plus i ona u minus.....Sa povrćem jedino ne možete pogriješiti nikada....

Ljubav

Prijatelji su ono najvrjednije što imate, a od ove sedmice mogu postati i vrlo bitan faktor kada je ljubavni život u pitanju. Prijatelj vas može upoznati sa osobom koja bi mogla postati jako značajna za vaš život na dalje, isto tako – preko izlazaka sa društvom otvaraju vam se nove ljubavne mogućnosti. U suštini – prijatelja ili prijateljicu pod ruku – i krenite u ljubavna osvajanja. Da, kada kažemo "prijatelji" – da znate da to može biti i preko društvenih mreža....Zauzete Ribe – vi ili uključite srce ili uključite mozak. Kao da ne možete istovremeno funkcionisati na obje strane. Kada uključite mozak – previše preispitujete i nervirate se. Kada uključite srce – sve je divno, krasno i romantično. Teško vama s vama....

Posao

Mlad Mjesec u polju poslovnih partnerstava ukazuje vam da ulazite u značajniju fazu u svom poslovnom životu. No, ta faza će u početku biti prilično naporna po vas – pa od ove sedmice očekujte sve, samo ne lakoću u svakodnevnom funkcionisanju. Ono što je za vas trenutno vrlo bitno – iako neke situacije mogu na prvi pogled djelovati kao maksimalno komplikovane, zahtjevne i nerješive – to je nešto što ćete ipak odraditi. Samo je potrebno da se organizujete bolje i ne paničite.

Novac

Korektna finansijska situacija.

Zdravlje

Manje probavne smetnje.

