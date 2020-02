Selfi hit opet zaludio internet

Društvene mreže su toliko dugo aktuelne u našim životima da već sada, kada pričamo o njima, možemo priču da počnemo sa: "Da li se sjećate". Dakle, da li se sjećate kada je prije šest godina na Tviteru krenula "Ja sam Mjesec selfi" manija? Ko se ne sjeća, otkrićemo mu o čemu se radi. Ljudi su, naime, mjesecima kao mahniti kačili selfi fotografije na kojima izgledaju kao Mjesec. Efekat su postizali veoma jednostavno, slikali su se kroz rolnu toalet-papira.

Ludilo za "Mjesec selfijima" počelo je davne 2014. godine i dugo je bilo aktuelno. Prvu toalet rolna fotku objavio je Nejtan Najt na Tviteru, a nakon njega stotine hiljada ljudi je požurilo da pokaže kako baš oni izgledaju kao Mjesec.

Društvene mreže mesecima su bile zatrpane ovim neobičnim selfijima, a svaki je naravno, imao na desetine komentara.

Mnoge je naravno interesovalo gdje su nastajali selfiji, jer, svi znamo gdje se toalet papir drži...

@TwopTwips convince people you are a moon by taking all your selfies through a toilet roll centre pic.twitter.com/2ZWdSC6M1S

Tako su, godinama, nastajale nevjerovatne fotografije, a za neke slobodno možemo da kažemo da kažemo da su savršeno urađene. A bilo je tu i potpunih promašaja.

Bilo kako bilo, iz nekog razloga, jedan retvit je bio dovoljan da hiljade ljudi ponovo krenu da fotkaju sebe kroz rolnu toalet papira i svoje bizarne selfije šalju prijateljima, tvituju, postavljaju na Instagram, Fejsbuk i sve druge moguće i nemoguće društvene mreže.

Neki su postigli željeno i zaista podsjećaju na Mesec, a opet, ima i brojnih promašaja. Jedno je sigurno, smijeha i zanimljivih komentara ne manjka. Zato, ako smijete, priznajte nam u komentarima da li ste i vi nekad (ili možda sad) bili navučeni na "Mjesec selfi"?

if you take selfies though a toilet paper roll you can pretend to be the moon pic.twitter.com/yizULQAYXf