Simpsonovi opet pogodili: Predvidjeli da će cijena nafte biti nula dolara

Još jedno predviđanje ispostavilo se kao ispravno. Simpsonovi su "predvidjeli" da će se cijena nafte srušiti na 0 dolar za barel.

Poslije predviđanja da će Donlad Tramp postati predsjednik SAD, ili onog oko pojave virusa nalik koroni, poslednje u nizu, da će nafta pasti na nula dolara, emitovano je u 31. sezoni popularne serije.

Cijena fjučersa američke sirove nafte WTI za majsku isporuku, koja je u ponedjeljak uveče zabilježila istorijski dnevni pad od 306 procenata na minus 37,63 dolara za barel, oporavila se tokom noći prešavši ponovo na pozitivnu teritoriju.

Ovaj sunovrat, koji će bez sumnje ući u anale kao nesvakidašnji događaj na naftnom tržištu, šokirao je investitore i gurnuo cijene akcija i azijske valute nizbrdo, a medije pokrenuo da potraže odgovor na pitanje - šta se to dogodilo na tržištu "crnog zlata", prenosi "Telegraf.rs".

The simpsons on course for another prediction #OilCrash pic.twitter.com/848gIhi5bv