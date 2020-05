Simpsonovi ponovo šokirali: Predvidjeli i invaziju "pčela ubica"

Simpsonovi su nadaleko poznati po tome što su predvidjeli brojne svjetske događaje. Stvari postaju zaista izuzetno zanimljive pošto se čini da su tvorci serije predvideli i virus korona, ali i dolazak stršljena ubica u SAD.

Serija se emituje 30 godina, a u nekim epizodama predviđeno je kako će SAD osvojiti olimpijsku medalju u karlingu, kako će Donald Tramp biti predsjednik, ipak zbog posljednjeg slučaja reagovao je i jedan od tvoraca serije Bil Okli.

Riječ je o epizodi iz četvrte sezone emitovane 1993. godine u kojoj misteriozni vius iz Azije napada Springfild.

Bolesni radnik iz Japana kihne u kutije u kojima se nalaze aparati koje je su naručili građani Springfilda, građani se uplaše i traže lijek, pa čak i ako je u pitanju placebo. U namjeri da ga pronađu, oni obaraju kamion i nehotice oslobađaju "pčele ubice".

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB