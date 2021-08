Sin ministarke prekinuo intervju da bi joj pokazao šargarepu falusnog oblika

Ministarka Novog Zelanda Karmel Sepuloni je još jedna javna ličnost kojoj se desila neočekivana situacija, jer je video poziv preko kojeg je uživo imala TV intervju prekinuo njen sin, koji je ušao u sobu uzbuđeno mašući deformisanom šargarepom.

Na snimku se vidi ministarkin sin kako ulazi u sobu i počinje da maše šargarepom. Ministarku je njegov potez iznervirao, pa je uživo u programu počela da se sa njim otima oko ovog povrća. Cijela situacija veoma je zabavljala njenog sina, koji je uprkos upozorenju nastavio da se šali sa svojom majkom.

Simpatični snimak privukao je pažnju javnosti, a o nestašnom mališanu ne prestaje da se priča. Mnogi su u komentarima rekli da je ovaj video pravo osvježenje u moru sumornih vijesti zbog pogoršanja situacije sa korona virusom u toj zemlji, kao i da im je nestašni dječak popravio dan, prenosi Telegraf.

Video se, po svemu sudeći, dopao i njegovoj majci, koja je ovaj snimak podijelila na svom Twitter nalogu.

"Taj momenat kada imate UŽIVO intervju preko Zuma, a vaš sin dođe u sobu i počne da pokazuje šargarepu deformisanog oblika, koja podsjeća na muški polni organ. Da, rvali smo se oko šargarepe pred kamerama ni da, sada se smijejem zbog toga, mada mi tad nije bilo ni malo zabavno", napisala je ministarka.

Novi Zeland je i dalje u karantinu četvrtog stepena, gdje svi osim radnika zaposlenih u vitalnim oblastima ostaju kod kuće, dok su škole širom zemlje zatvorene.

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu