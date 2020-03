Sina dobili 29. februara 2016, a ove godine kćerkicu

Jedan bračni par iz Njujorka trebalo bi da igra loto, jer nakon što im se i drugo dijete rodilo 29. februara, sve statistike govore da imaju ogromne šanse da osvoje premiju.

Porodica Demčak je 29. februara ove godine dobila 4. člana, djevojčicu Skaut. Iako su osobe rođene na ovaj dan veoma rijetke, ono što izdvaja ovu porodicu od vjerovatno svih drugih porodica na svijetu jeste činjenica da su i prvo dijete dobili prethodnog 29. februara.

Njihov sin Omri rođen je prestupnog dana 2016. godine, a sada je dječak veoma srećan jer će do kraja života imati sa kim da duva svjećice na ovaj poseban dan. Kažu da je ovo što se Demčakovima dogodilo veoma neobično te da su šanse jedan u 2.1 milion da se oba djeteta rode 29. februara.

Mama Lindzi kaže da je trebalo da se porodi 4. marta, ali je kćerkica Skaut požurila.

Lindzi se pripremala da proslavi sinu rođendan, kada su iznenada nakon ponoći krenuli trudovi.

“Prvo sam mislila da me muči stomak zbog italijanske hrane koju smo to veče jeli, ali nije to bilo to… Ubrzo je Skaut stigla”, kaže srećna mama, piše Telegraf.