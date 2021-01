Šta će kom znaku horoskopa biti mnogo lakše u 2021?

Prethodna godina nikome nije bila laka, a ovo su "muke" kojih će se svaki znak osloboditi u novoj godini!

Svi očekujemo neka nova rješenja od sljedeće godine. To je tako uvijek, jer želimo da ostavimo iza sebe sve što se dešavalo u prethodnoj godini. Ipak, šta će to da bude lakše za svaki znak?

Ovan

Ove godine ćete lakše da podnesete sve obaveze koje imate, više ćete da se viđate sa prijateljima, a uspećete da se bolje organizujete. Izbjeći ćete rutinu po svaku cijenu, što vam je i cilj.

Bik

Život će da vam se vrati u normalu, pa ćete moći da uživate u hedonizmu koji vam je svojstven. Moći ćete da putujete, uživate u dobroj hrani, ali i napravićete pomak na poslovnom planu. Neće biti previše promjena, samo napredak.

Blizanci

Mnogo drugi imaće uspone i padove, ali će vama da bude baš lijepo tokom ove godine. Imaćete višak pozitivne energije, bićete optimistični. Prijatelji će baš vama da dolazr pitajući za savjet, jer ćete da budete tu za svakoga ove godine.

Rak

Iako ste vi ljubitelj provođenja vremena kod kuće, prethodna godina nije ni vama bila laka i morate da izađete van. Potrebna vam je neka akcija, pa ćete lakše da se uklopite što se tiče svih obaveza koje imate, a nećete toliko vremena provoditi kod kuće. Naći ćete nove izvore zabave, kao što su odlazak na trening, viđanje sa prijateljima ili jednostavno boravak u prirodi.

Lav

Bilo da to vidite ili ne, prošla godina je bila jako teška za vas, ali ste sigurno sada bolja verzija sebe. Sve što vam se dešavalo vas je naučilo disciplini, vrednoći, pa ćete sada mnogo lakše da obavljate svoje obaveze i da cijenite sve što se tiče kontakta sa drugima. Isto tako, lakše ćete da se sporazumete sa partnerom ili da nađete novu ljubav.

Djevica

Bitna je karijera, koja će da krene uzlaznim tokom od januara. Ne libite se da zasučete rukave i da date svoje maksimum. Sada je to najbitnije. Lako ćete da se dogovorite oko svega sa voljenom osobom, a pomoći će vam da napravite balans.

Vaga

Lakše ćete da se usavršavate, imaćete dosta opcija za to. Pročitaćete sve one knjige koje čekaju na polici. Što se putovanja tiče sigurna su vam kraća putovanja, pa se fokusirajte na to. Ne planirajte previše.

Škorpija

Neće vam biti teško da postavite nove ciljeve, iako vi ne volite ništa da mijenjate što je vama dobro. Sada je bitno da vidite šta je dobro za vas, šta ne, sa kim želite da provodite vrijeme, gdje želite da radite. Ovo je za vas godina čišćenja.

Strijelac

Bolje ćete uspjeti da se organizujete. To je baš čudno jer uglavnom ništa ne stižete na vrijeme, ali ćete sada lako da posložite prioritete i da se držite plana, jer želite da imate više slobodnog vremena. Neće više biti previše problema sa novcem, možete da odahnete.

Jarac

Imate utisak kao da je spao teret sa vaših leđa i da možete da uživate konačno. Potrudite se da se bavite sportom, nekom aktivnošću. Lakše će da vam bude da ostvarite finansijsku stabilnost tokom ove godine, naročito ako sarađujete sa osobama iz inostranstva.

Vodolija

Ne znate šta da očekujete od ove godine, ali ćete izai iz svoje 'ljušture' i provodićete više vremena sa ljudima, a za to niste imali volje. Ove godine svakako možete da budete srećniji jer je Jupiter baš u vašem znaku, u nekim trenucima nećete ni uspjeti da povjerujete kako mogu lijepe stvari da vam se dese - počev od zaljubljivanja do putovanja ili napretka na poslu.

Ribe

Ove godine ćete lakše da se dogovarate oko svega sa prijateljima ili saradnicima. Znaćete kome šta i kako da kažete, a da se niko ne uvredi. Lako ćete da napravite kompromis, ali je bitno da je vaša sreća u tome da održite to što imate, da ne talasate mnogo. Zadržite sve svoje planove za sebe pa ćete ih tako lakše ostvariti. Sreća je ove godine za vas u poboljšanju odnosa sa drugima, pa i sa porodicom.

