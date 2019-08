Šta je uopšte retrogradni Merkur koji astrolozi često spominju?

Koliko ste puta čuli da ljudi za različite probleme i situacije koje im se događaju krive Merkur i njegovo retrogradno kretanje?

Retrogradno, odnosno unazad, Merkur se kretao od 7. jula do 2. avgusta, kažu astrolozi.

Dok oni s jedne strane tvrde da to ima i te kakav uticaj na ljude, događaje i ponašanje, nauka i fizičari kažu drugačije, piše "BBC".

A šta je, u stvari, retrogradni Merkur?

Krećući se oko Sunca, planete koriste uvijek istu putanju i isti smjer. Dakle, idu samo naprijed.

"Retrogradno, odnosno kretanje planeta unazad, nemoguće je", kaže za "BBC" na srpskom Dušan Mrđa sa departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Kada nam se učini da se neka planeta kreće retrogradno, to je zapravo - optička varka.

"Planete se kreću različitom brzinom, pa se onda može učiniti da se, recimo Merkur, posmatrano sa Zemlje, kreće unazad", dodao je on.

Dakle, kada Zemlja pretiče Merkur stvara se iluzija da on ide unazad.

"To je čisto vizuelni efekat", kaže Mrđa.

Godina na Zemlji traje 365, odnosno 366 dana. Godina na Merkuru traje 88 dana. Toliko je jednoj i drugoj planeti vremena potrebno da obiđu Sunce.

To znači da jedna "zemaljska" godina traje četiri "merkurove".

Dakle, tokom jednog prolaska Zemlje oko Sunca, Merkur to uradi četiri puta. Kada su planete jedna pored druge na istoj strani Sunca, izgleda kao da se Merkur kreće istočno u odnosu na Zemlju. Kada na tom putu prestigne Zemlju, izgleda kao da je promijenio pravac - i postao retrogradan.

Fizičari to porede sa kretanjem vozila različitom brzinom - kada prestignete neki automobil na putu, izgledaće da se on u odnosu na vaše kretanje pomijera unazad - ali to je samo optička varka.

Iz ugla nauke - ne postoje kosmičke sile koji na ovaj način mogu da izazovu odlaganje leta na primjer ili promjene u raspoloženju.

Pojam se prvi put pominjao u 18. vijeku u godišnjim časopisima o zemljoradnji u Velikoj Britaniji. Farmeri su ga čitali kako bi uskladili raspored sadnje biljaka sa rasporedom zvijezda.

Ali, ljudi širom svijeta danas za veliki broj problema krive retrogradni Merkur i položaj zvijezda.

"Fizičari vole da se našale da veći uticaj u toku rođenja ima položaj babice nego položaj zvezda", kaže Mrđa.

Ako ste među onima koji ipak više vjeruju astrologiji, čuvajte se od 31. oktobra do 20. novembra, pošto će u tom periodu Merkur preticati Zemlju. Biće retrogradan.

(BBC na srpskom)