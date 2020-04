Šta su ljudi koristili prije pojave toalet papira?

​Da li su vas ove nesvakidašnje okolnosti u kojima se panično kupuje toalet papir, navele da razmišljate kako su se ljudi brisali prije nego što je postojao ekstra meki troslojni papir?

Milioni ljudi i danas, posebno na Bliskom istoku i u Aziji, se čak i ne trude oko toga - radije svoju posjetu kupatilu završe ispiranjem čistom vodom. Arheolozi i antropolozi obavili su dosta zanimljivog, ali i "prljavog" posla dok su otkrili kako su higijenu održavali ljudi različitih kultura. I evo šta su otkrili.

Ako biste se opustili u javnom toaletu u drevnom Rimu, koristili biste tresorium da se poslije obrišete. Ova drevna naprava za brisanje bila je sastvaljena od štapa na koji je bio pričvršćen sunđer natopljen sirćetom ili slanom vodom. Tresoriumi se spominju i u rimskoj literaturi, a posebno jeziv opis upotrebe ove napravice pronađen je u Senekinom pismu zvaničniku Lucilusu, u kom mu govori o samoubistvu jednog njemačkog gladijatora - koji je štap okićen sunđerom "posvećen najbezobraznijim usjevima", gurnuo sebi u grlo, radije nego da se bori sa divljim životinjama, prenosi nationalgeographic.rs.

Istina, nije sa sigunošću utvrđeno da li su Rimljani koristili tresorium za čišćenje tijela ili toaleta, ali svakako je uticao na razvoj "opreme" koja se koristi u toaletu.

Iako nisu sigurni za šta je korišćen tresorium, sigurni su za pessoi, drevni grčki i rimski ekvivalent današnjem toalet papiru. Bio je to manji ovalni kamen ili parče keramike. Ovaj drevni "toalet papir" pronađen je u ruševinama antičkog svijeta, ali je i ovekovječen na peharu za piće starom 27.000 godina, a na kom je predstavljen čovjek kako čuči i koristi svoj kamen. Pessoi se čak spominje i u Talmudu.

