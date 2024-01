Šta znači kada sanjamo mrtve?

Snovi su prostori izvan racionalnoga i katkad se čini da su više od poigravanja našeg usnulog uma s percepcijom.

Kad zaspite, kritički se mozak isključuje pa se otvara put vašim preminulim voljenim osobama da komuniciraju s vama.

To je vrijeme kad vaš pokojnik može doprijeti do vas da vas vodi, utješi ili upozori na određene odluke koje biste trebali učiniti.

U tom svjetlu postaje važno ono što sanjamo, pa i susret s pokojnim rođakom, shvaćamo odjednom, ima precizno značenje.

Mnogi su priznali da su im upravo snovi susreta s pokojnicima pomogli da uspješno prođu proces žalovanja i nastave sa životom.

Iako više nisu s nama, voljeni ljudi koji su preminuli nikad nas ne napuštaju. Mnogi ljudi pričaju kako ih posjećuju u snovima, koji znaju biti vrlo realistični i živopisni.

"Moji otac i majka su umrli prije više od deset godina, u razmaku od godine dana. Otprilike šest mjeseci nakon svake smrti imao sam barem jedan vrlo živopisan san sa svakim od njih ili s čak njih oboje. I nije to bio običan san, osjećaj je bio drugačiji", priča neuronaučnik Patrik McNamara.

"Za tradicionalne narode, koji su davali jednaku ili čak veću ontološku težinu snovima u poređenju sa stvarnim životom, snovi susreta bili su posve uvjerljiv dokaz da postoji duhovni svijet i život nakon smrti ", objašnjava McNamara.

Dodaje kako i u današnjem, modernom društvu ovakvi snovi imaju značajan uticaj na ožalošćene.

Ljubav nikad ne umire

Pretpostavimo da ste vidjeli da vam je isporučen paket u snu koji vam je poslao neko koga nikad niste upoznali. Kad se budete probudili ujutro, vrlo je vjerojatno da se čak i ne sjećate sna.

Drugo, nećete se sjetiti ni osobe koja vam je isporučila paket. No kad sretnete voljenog pokojnika u snu, sjećate se svih malih pojedinosti tog sna, malih specifičnosti njihove strukture lica i njihova osmijeha.

Tako razlikujete običan san i san u kojem su vas posjetili dragi pokojnici. Svako je barem jednom čuo izreku da ljubav nikad ne umire, i to je glavna misao vodilja snova u kojima nas posjećuju naši mrtvi.

To je znak da vas se još sjećaju i da su s vama. Daju vam zraku svjetlosti i nade da će sve biti u redu. Ovisno o okolnostima u kojima se pokojnik pojavljuje u snu, postoje dva tumačenja. Ako osoba sudjeluje u snu kao da se ništa nije dogodilo, ali bez vodeće uloge, san je povezan s pritajenim osjećajem čežnje za osobom, a ne uzrokuje uznemirujuće ili intenzivne osjećaje, piše 24sata.hr.

Dugo ih pamtimo

Ako vam pokojnik pokuša nešto savjetovati, to znači da u stvarnom životu trebate vodstvo, zaštitu i udobnost. Možete se osjećati usamljeno, i to se odražava na ono što sanjate. Takav san, u kojem vam duh pokazuje put, može biti vrlo osvježavajući u teškim vremenima. Ipak, to ne znači da je sanjanje osobe koja je zauzelo važno mjesto u vašem životu uvijek pokušaj ponovnog povezivanja ili direktne poruke od njih.

Postoje neki znakovi da je riječ o vizitacijskom snu, snu u kojem su vas vaši pokojni s razlogom posjetili. Možda najistaknutije obilježje takva sanjanja jest da ga doživljavamo kao stvarno. Kad se u snu pojavi voljena osoba, buđenje je opušteno, ohrabreno i mirno. Ako vam je san izazvao neugodnost, zabrinutost ili prestrašenost, onda je malo vjerojatno da su ga posjetili dobri duhovi. San ne zbunjuje. Bilo da osoba komunicira s vama riječima ili radnjom, poruka je jasna. Simbolički snovi koji će vas ostaviti u nedoumici nisu vizitacijski snovi. Osoba koja nas posjećuje u snu je najčešće zdrava, pozitivna, mirna i nikad tužna, bolesna ili ozlijeđena.

Nadalje, njezino ponašanje ili poruka neće uzrokovati tjeskobu. Iako to možda nije uobičajena karakteristika, možda ćete primijetiti da se osoba koja vas je posjetila čini mlađom nego što je izgledala kad je umrla.

Budući da se san doživljava kao stvarnost, svaki kontakt s osobom intenzivira iskustvo. Na primjer, ako ste se držali za ruke, najvjerojatnije će taj osjećaj biti intenzivan. Sadržaj sna neće se sastojati od fragmenata koje ćete morati povezati kako biste dobili smisao duhovne poruke. Niz događaja ili riječi teče i vi ih samo slijedite. Budući da se djelovanje, poruka i cjelokupno iskustvo doživljavaju kao stvarnost, lakše ćete se sjetiti i opisati svaki aspekt i osjećaj koji ste doživjeli, čak i za nekoliko godina.

Pojavljivanje pokojne ljubljene osobe u našim snovima znak je ljubavi - da su na našoj strani i da nas promatraju. Sigurno ćete se osjećati sigurnije i ugodno nakon takva sna, čak i ako je bio kratak.

Zdravi i mrtvi

Medij Lory Moore ističe da često naši preminuli ne dolaze dok niste završili proces žaljenja tako da bi njihova poruka mogla doprijeti do vas. Ako vidite da oni dolaze do vas u snu, znači da su dobro i da su došli do “druge strane”. Posjećivaće vas da bi vam dali do znanja da su prisutni – bilo mirisom ili treptajem svjetlosti ili možda kucanjem po prozoru.

Češće će vam se javiti kad ste pred teškom životnom odlukom, što je način da vam kažu da vas podržavaju. Žele da znate da vas vole i da paze na vas. Ako vas žele upozoriti na nešto, pojaviće se drukčije nego što to rade uobičajeno. Izgledat će čudno ili neprirodno u snu, a to su znaci koje ne smijete ignorirati. Oni možda neće progovoriti u snu, nego će prenijeti poruke telepatski. Možda će se samo nasmijati i otići, dajući vam do znanja da paze na vas. Ovakvi se snovi događaju svima kojima je netko nedavno umro, ističe Moore. Ako niste sanjali voljenu osobu koja je preminula, a htjeli biste doprijeti do nje, vodite dnevnik snova ili spavajte s nekom od ličnih stvari voljene osobe.

Taj fenomen privlači i sve više naučnika. Jennifer E. Shorter iz Instituta Transpersonal Psychology u Palo Alto u Kaliforniji napisala je doktorat “Posjeti snovima u željama pojedinaca: fenomenološka ispitivanja odnosa između snova i žalovanja” i identifikovala neke zajedničke elemente tih snova. Zajednička su obilježja svih snova bila da su se preminuli pojavili kao u životu, a ne kao kad su se razboljeli, često su se pojavljivali mnogo mlađi ili zdraviji nego kad su umrli.

Pokojnik je uvijek ulio sigurnost sanjaru. “Ja sam u redu i još sam s tobom.” Ta se poruka obično prenosi telepatski ili mentalno, a ne riječima. Struktura sna nije bila neorganizirana ili bizarna. Umjesto toga, posjetiteljski snovi su obično jasni, živi i intenzivni te se doživljavaju kao pravi posjeti kad se sanjar budi. Sanjač je uvijek promijenjen iskustvom. Nakon što ste sanjali svoje pokojnike, osjećali ste se vrlo utješeno, voljeno i opušteno - to je svrha ovih snova.

Šta kaže sanjarica?

U sanjaricama je sanjanje mrtve osobe uglavnom najava dobrih događaja. Sanjati nekoga ko je umro najavljuje slobodnima skoro vjenčanje, ali one u braku upozorava na moguću svađu. Vidjeti mrtve i s njima razgovarati najavljuje sreću u daljnjem životu, a sanjati da mrtvi ožive i ustanu najavljuje neki sretan događaj. Pokopati mrtvog u snu sugerira da ćete uspješno riješiti svoje probleme. Naime, razlika između običnog sna i vizitacijskog je u načinu i doživljaju. Snovi u kojima nam se javljaju naši pokojnici mogu sadržavati upozorenje, vijest ili važnu obavijest za osobu koja sanja.

Ako je netko u porodici bolestan, a sanjate mrtvog rođaka, duh pokojnika želi prenijeti neku poruku. Često poslovni ljudi u finansijskim problemima primaju upozorenje ili rješenje od svojih mrtvih rođaka ili prijatelja. Takođe, oni ‘s one strane’ mogu se pojaviti u snu ljudi koje su voljeli u zemaljskom životu kako bi im pomogli pobjeći od nevolja.

Snovi susreta često imaju uobičajene teme:

• Pokojnik se pojavljuje kao što je bio i u životu, ali nekako je mlađi i zdraviji.

• Prenosi poruku ohrabrenja onome tko ga sanja, poput: ‘U redu sam i još sam s tobom’.

• Poruke pokojnika stižu više telepatski ili psihički nego izgovorene riječima.

• San je više normalan i realističan nego bizaran, kakvi klasični snovi znaju biti.

• Snovi su intenzivni, kao da je pokojnik zaista došao u posjetu, a onaj koji sanja sjeća se sna kad se probudi.

• San utiče snažno na čovjeka, a neke ljude i promijeni.

• Nakon sna slijedi spoznaja što je ispravno, a što pogrešno, ili period žalovanja ili širenja duhovnih pogleda.

