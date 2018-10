Stala pred oltar i udala se za samu sebe

Tridesetdvogodišnja Lulu Džemimah studirala je na Univerzitetu Oksford, gdje se u potpunosti posvetila nauci, te nije imala šansu da pronađe idealnog partnera.

Lulu Džemimah je govorila iskreno za Daily Mail, kada je novinarima otkrila da zapravo o ljubavi nije ni razmišljala, jer je bila zauzeta studiranjem.

U trenutku kada je osjetila pritisak roditelja, ali i društva, koji su joj poručivali da je vrijeme da se uda, odlučila je da napravi pravo vjenčanje, te je poslala pozivnice svojim prijateljima i familiji.

Iznajmila je vjenčanicu, stala je pred oltar, a čak je i održala govor pred zvanicama u kom je objasnila zašto pored sebe nema muža za svoj 32. rođendan, koji je bio 27. avgusta.

Prijatelj koji radi kao veb-dizajner osmislio je i odštampao njene pozivnice, a drugi prijatelj je platio iznajmljivanje vjenčanice, dok je njen brat spremao tortu.

"Čim sam poslala pozivnice primila sam telefonske pozive u kojima su svi pitali ko je mladoženja. Rekla sam ljudima da je to iznenađenje", priča ova dama.

"Cijena venčanica u Ugandi je veoma vsioka, ali kada sam im rekla da se udajem za sebe, ponudili su mi da nađu najjeftiniju haljinu. Bilo je i negativnih reakcija u prodavnici", priznaje.

Kada je došao dan vjenčanja, Lulu kaže da se "osjećala posebno", čak, kako kaže, imala je veću tremu od same pripreme.

"Provela sam nekoliko minuta razgovarajući sa prijateljima i nerado objašnjavajući da nema mladoženje - većina njih sve do tog trenutka nije znala. Bila sam izuzetno srećna. Toliko prijatelja se pojavilo, kao i međunarodni i lokalni novinari, filmski režiseri i preduzetnici. Brak je izraz ljubavi i posvećenosti, međutim za mnoge ljude i dalje se smatra jedinim načinom da se garantuje finansijska sigurnost žene."

Officially married. There was no groom. One bride, one goal. Details here https://t.co/UrxNKc5K7x. Hopefully, I can now focus on the #MStCreativeWritingOxford #Masters @UniofOxford pic.twitter.com/tYPKrwhz5j