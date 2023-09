Stalone pitao papu Franju da li je za boks (VIDEO)

Poznati holivudski glumac Silvester Stalone boravio je u posjeti Vatikanu, gdje se sastao s duhovnim vođom katolika papom Franjom.

U zanimljivom dijalogu, Stalone je papu Franju pitao da li je za - boks.

Papa je privatno primio Stalonea i njegovu porodicu, za koje se zna da su katolici, objavio je službeni vatikanski medij VaticanNews.

Stalone je zahvalio papi što je odvojio vrijeme za njega i porodicu u napornom danu.

Papa je Staloneu rekao i da je počašćen njegovom posjetom te je slavnom glumcu rekao: "Odrasli smo uz tvoje filmove", na što su se prisutni nasmijali.

Na to ga je Stalone podsjetio na "Rockyja", jedan od kultnih filmova u istoriji kinematografije u kojem je igrao glavnu ulogu, te stisnuo šake i pitao: "Da li ste za boks?" Papa je odgovorio Staloneu pokazujući šake.

Stalone, koji je rođen u Njujorku 1946. godine kao dijete oca Italijana koji je tridesetih godina prošlog vijeka emigrirao u SAD, posjetio je u očev rodni grad Gioia del Colle na jugoistoku Italije i dobio titulu počasnog građanina.

