Stigao je Mars u Lavu, donosi vatrene ljubavi i tešku borbu

Mars je ušao u Lava još 11. juna, ali tu će ostati do 29. jula i to je loše za tri horoskopska znaka.

Junak s plemićkim porijeklom - to je Mars u Lavu. On je vitez i junak koji se bori za ljubav. On želi ljubav partnera, ljubav djece i porodice.

To su odvažni i jaki ljudi koji se ne boje napada! U svakoj životnoj situaciji oni su odvažni i hrabri.

Prijatelji će se međusobno napadati

Ovaj tranzit će se svima odraziti samo je potrebno da pogledate vašu natalnu kartu i da pogledate u kojem vam se polju nalazi Lav, jer tu možete da očekujete upjeh kada je bilo koji javni ili frontalni nastup u pitanju. Međutim, tu treba da očekujete i napade, kao i borbu.

Zemljotres i vulkan

Mars u Lavu će napraviti aspekt s Uranom, što može dovesi do zemljotresa, lave (da prorade uspavani vulkani) pojave požara i svih elementarnih nepogoda.

Sa ovim tranzitom ljudi (prijatelji) se grupišu. Prijatelji se okupljaju na dobar i loš način. Dva prijatelja prave opoziciju i napadaju trećeg.

Venera i Mars donose ljubav 13. jula

Konjukcija Venere i Marsa u Lavu je 13. jula i donosi nam jake erotske veze koje će biti praćene jakom borbom, ali i snažnom borbom da veza opstane. Kada prođe ova oluja svi odnosi koji su je izdržali će trajati.

Kojim znacima će biti dobro, a kome loše

Ovaj Mars u Lavu će najviše odgovarati Blizancima, Vagama, Ovnovima i Strijelčevima. Imaće optimizam i hrabrost da se upuste u životne izazove i biće puni sebe.

Vodolije, Škorpije i Bikovi će imati izazovan period kada je posao u pitanju, biće podmetanje nogu, ogovaranja itd.

(magazine.novosti.rs)