Stvari za koje smo mislili da su vječne, a imaju rok trajanja

Mnogima od nas nije strano, naprotiv, sasvim je uobičajeno da provjeravamo rok trajanja namirnica, lijekova i kozmetičkih proizvoda.

Ipak, malo ko zna da i čak i stvari koje kupujemo za svakodnevnu upotrebu imaju rok trajanja, poput peškira, produžnog kabla ili češlja.

Naravno, uvijek je isplativije koristiti stvari dug vremenski period, međutim i njihova upotrebljivost počinje vremenom da opada, pa je dobro znati kada je vrijeme da ih zamijenite.

Produžni kabl zamijenite na svake dvije godine

Produžni kabl u principu nema rok trajanja, ali kako stari tako njegova snaga rada opada. Dakle, ako ne možete da se sjetite kada se kupili produžni kabl, vjerovatno je vrijeme da ga zamijenite.

Osim toga, kratki spoj ili varničenje mogu da dovedu do električnih požara, pa je najbolje da produžne kablove mijenjate bar na dvije godine.

Kućne papuče

Ovaj komad obuće može da postane pravi izvor bakterija i gljivica, ukoliko se ne mijenja redovno. Od korišćenja u kupatilu do kuhinje, preko dnevne i spavaće sobe, a često se desi da u njima istrčite u dvorište ili ispred zgrade, pogodne su za skupljanje prljavštine.

Čak i uz redovno pranje, dobro je da ih za šest mjeseci zamijenite novim parom.

Brushalteri

Ako često nosite jedan isti brushalter, nemojte očekivati da će trajati duže od šest mjeseci do godinu dana. Ako on više ne pruža kvalitetnu potporu ili su mu nagnječene korpe, a trake iskrzane, vrijeme je da ih zamijenite.

Začini

Većina začina kupljenih u prodavnicama ima naznačen rok trajanja na ambalaži. Ukoliko se više ne vide, ili sami pravite začine, ili ih kupujete na mjeru, primijenite ove smjernice. Iako vam oni neće škoditi, jer nisu kvarljivi, izgubiće aromu i svojstva.

Osušeno bilje može trajati od jedne do tri godine, a mljeveni začini u prahu traju od dvije do tri godine. Začini koji su čitavi, poput lovorovog lista, bibera u zrnu, i sličnih, ako se čuvaju pravilno, mogu trajati i do četiri godine.

Prosječni rok trajanja parfema je 3 godine

Ukoliko ste ljubitelj parfema i imate kolekciju, dobro je da znate da većina brendova tvrdi da je njihov rok tri godine.

Međutim, parfem možete da koristite i poslije tog roka, sve dok on ne promjeni miris. Parfemi se poslije određenog vremena kvare, što možete shvatiti odmah, a nekad tek po nanošenju na kožu.

Jastuk

Na jastuku ostaju tjelesne tečnosti, prljavštine, odumrle ćelije kože, dlačice, grinje, kao i razne mrlje, što je pogodno za stvaranje bakterija i alergena.

Ne zaboravite da očistite i operete jastuke na svakih šest mjeseci. Čak i ako se ovoga strogo pridržavate, dobro je da jastuk zamijenite na svakih godinu do dvije dana.

Drvene varjače

Drvene varjače vremenom pucaju, pa se u tim pukotinama zadržavaju ostaci hrane. Osim toga, upijaju ulje, pa i ako ih predano čistite, velika je vjerovatnoća da će se bakterije na njima razmnožiti.

Dobar način za to je da potopite drvene alatke u kipuću vodu. Ako se u vodi pojave nečistoće, vrijeme je da ih bacite. Ili jednostavno ne morate da čekate da do ovoga dođe, već ih zamijenite jednom godišnje.

Patike za trčanje

Većina proizvođača patika za trčanje kažu da bi njih trebalo zamijeniti sa pređenih 725 od 900 kilometara. Naravno, ukoliko više volite vježbanje u teretani nego napolju, one će potrajati duže.

Uopšteno, kada osjetite da su patike postale neudobne, uzrokuju bol u stopalu, to je znak da je vrijeme za promjenu.

Peškiri

Ako peškire perete poslije tri do četiri upotrebe i okačite ih da se osuše, možda čak i na suncu, vjerovatno će dugo trajati. To mnogo zavisi i od kvaliteta peškira. Ali imajte na umu da budući da njima brišete svoje telo, oni brzo mogu postati skladište nečistoća.

Čak i pored dobrog održavanja, peškire bi trebalo promijeniti na svake tri godine.

Četke za kosu

Kada češljate kosu, mrtve ćelije i ostaci raznih proizvoda prenose se na četku za kosu. Vremenom se to nakuplja i čini četke za kosu punima nečistoće.

Istrošenost čekinja takođe joj smanjuje vijek trajanja. Čišćenje kose sa četke poslije svake upotrebe i pranje četke jednom nedjeljno može produžiti njen rok trajanja.

Ali čak i tad, nova četka svakih šest mjeseci dobra je ideja kako bi vaše teme i kosa bili u najboljem mogućem stanju.

Sunđeri i lufe za tijelo

Toplo, mokro i vlažno okruženje u kupatilu idealno je mjesto za razvoj bakterija i gljivica, a lufe ili sunđeri za kupanje posebno su pogodni za gomilanje istih.

Zato stručnjaci preporučuju da se lufe od prirodnih materijala mijenjaju svakih mjesec dana, dok sintetičke mrežaste mogu trajati i do dva mjeseca.

Dječija auto sjedišta

Iako je mnogo više isplativo da djeca jedna od drugih nasljeđuju ova sjedišta, treba imati u vidu da i ona imaju rok trajanja, što je po pravilu od šest do deset godina.

Kacige

Većina kaciga sa markom ima pečat sa datumom isteka iznutra. Ali ako je istrošenost dovela do toga da više ne možete da vidite datum, sjetite se da većina kaciga traje od tri do pet godina upotrebe. Isključujući bilo kakvu štetu, naravno.

Ako ste kacigu rijetko koristili, onda je dobro da je zamijenite poslije sedam godina, jer pjena i ljepak unutra počinju da se raspadaju, prenosi Telegraf.