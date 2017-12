Svaki metalni novčić koji pronađete na ulici ima značenje

Naši preci su nas učili da je pronalazak novčića na ulici čista sreća i da ima veze sa duhovnošću. Navodno, to znači da ćete biti cijenjeni među ljudima na zemlji, ali i u duhovnom svijetu. To je jedan od načina na koji anđeli i duše komuniciraju sa nama i to može biti poruka od nekog nama bliskog ko je preminuo da nas voli i poručuje da je tu i da brine o nama.

Kinezi, na primjer, smatraju da je pronalazak novca znak dobre sreće i to se vjerovanje proširilo cijelim svijetom, zbog čega pronađene kovanice mnogi čuvaju kao talismane.

Dobro obratite pažnju na ono o čemu ste mislili kad ste pronašli kovanicu, jer broj na njoj može biti odgovor na vaše misli.

*Kovanica sa brojem jedan je znak novog početka, svježih ideja i nagovještava uspjeh, velika postignuća i napredak. Ovakvim novčićem anđeli i duše vam poručuju da vam predstoji veliki uspjeh i da ostanete pozitivni.

*Kovanica sa brojem dva vam poručuje da se posvetite razmjeni sa drugima, partnerstvu, harmoniji i komunikaciji. Ona je jedinstvo mraka i tame, jina i janga.

*Kovanica sa brojem pet ukazuje da vam predstoji biološki i duhovni razvoj. Ovaj broj je simbol svemira, savršenstva i simbol božanske moći. Prema kineskom vjerovanju, ovaj broj je srećan, jer ukazuje na pet najvažnijih blagoslova: bogatstvo, sreću, dugovječnost, zdravlje i napredak.

*Broj 10 na novčiću predstavlja buđenje i znak je da morate da obratite pažnju na neke stvari i vjerujete svojim instinktima u vezi s nekom bitnom odlukom. Imate dobru podršku duhovnog svijeta i sve će se riješiti kako treba.

*Broj 20 na kovanicama poručuje da vam predstoji period pojačane osjetljivosti i strasti. On sadrži nulu i pojačava vibraciju broja 2 pa se smatra brojem snage, intuicije i visokih ideala.

Ako ste se osjećali usamljeno kada ste pronašli kovanicu, to vam je poruka duhovnog svijeta da niste sami. Ukoliko ste bili u žurbi kada ste ugledali sjajan novčić, to je znak da morate malo da usporite i posvetite se sebi i slobodnom vremenu. Ako vas brinu finansijski problemi, pronađeni novčić je znak da će se sve riješiti i da vam osobe iz duhovnog svijeta koje vas vole, šalju pomoć. Vjerovali u ovo ili ne, zapravo i nije bitno, u svakom slučaju, sjajan je način da se zabavite ukoliko pronađete kovanicu. Sačuvajte je kao talisman ili bacite iza leđa za sreću, sasvim je svejedno.