Švarceneger uživa u šamaranju žena

Smiješna reakcija Arnolda Švarcenegera tokom Ženskog prvenstva u šamaranju postala je viralna na internetu.

Svjetski poznati holivudski glumac "Švarci" i YouTuber koji je postao bokser Logan Pol, Americi su predstavili Prvenstvo u šamaranju na "Arnold Sports Festivalu" koji je održan u Kolumbusu, Ohajo.

Prema pravilniku, borba šamaranja će trajati tri runde pri čemu će svaki takmičar jednom ošamariti protivnika, po rundi.

something about Arnold Schwarzenegger just casually watching/judging a female slap competition is somehow so on brand https://t.co/3CIBmf6iPj