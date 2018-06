Svatovi u šoku: Ljubavnica u vjenčanici uletjela u crkvu

Mladi par je organizovao svoje intimno venčanje u Benoniju, gradu u Južnoj Africi, a niko nije mogao ni da posumnja da će vijest o njihovoj svadbi stići do svjetskih medija.

Naime, svadba je proticala po dobro osmišljenom planu, a mladenci su uživali sve dok se iznenada nije pojavila mladoženjina ljubavnica. Ono što je mnoge svatove zaprepastilo jeste činjenica da se pojavila u crkvi obučena u belu vjenčanicu.

Trenutak kada je anonimna žena ušetala u crkvu zabilježila je kamera, te se na snimku vidi da je mladoženja pokušavao da smiri tenziju kako bi ceremonija mogla da se završi do kraja.

Ipak, prisutni gosti su se veoma uznemirili, neki su i vrištali, što se čuje na snimku koji je na Tviteru objavio muzički producent iz Johanesburga di-džej Nkokhi.

Pogledaj video-snimak ove neobične svadbe.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv