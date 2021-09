Svemirski turisti iz orbite imali poruku za Toma Kruza

Svemirski turisti koji već 48 sati kruže oko Zemlje u svemirskom brodu "Spejs eksa" razgovarali su iz orbite sa slavnim glumcem Tomom Kruzom, zvonom su dali znak za zatvaranje berze i odgovarali na pitanja djece koja se liječe od raka u bolnici "Sent Džud" u Memfisu.

Civilna posada "Inspiracija 4" koja je odletjela u Zemljinu orbitu razgovarala je sa glumcem Tomom Kruzom iz svemira i prenijela mu svoja iskustva, s obzirom na to da bi on trebalo da snimi, kako je najavljeno, "bestežinski" film u Međunarodnoj svemirskoj stanici u saradnji s kompanijom Ilona Maska.

Članovi misije "Inspiracija 4" su holivudskoj zvijezdi poručili da ga rado primaju za svog pomoćnika, oslovljavajući ga kao Maverika, po liku koji je tumačio u filmu "Top gan".

VIEW FROM ABOVE: The all-civilian crew of @SpaceX ’s Inspiration4 rang the stock market’s closing bell, spoke with Tom Cruise and answered questions from kids at St. Jude’s Children’s Hospital while in orbit. pic.twitter.com/7IMnmHJgmw

Inače, misiju je angažovao američki milijarder Džared Ajzakmen, osnivač i izvršni direktor kompanije za finansijske usluge "Šift for pejment", koji je ujedno i iskusan pilot, za prikupljanje 200 miliona dolara za Dječju onkološku kliniku "Sent Džud" u Memfisu. Ajzakmen je donirao polovinu predviđene sume prije lansiranja.

Članica posade, Hejli Arčenjuk, u direktnom uključenju tokom ćaskanja sa malim pacijentima pokazala im je spektakularan pogled koji se pruža sa njihove kupole. Tokom razgovora sa malim pacijentima, jedno dijete je pitalo da li su vidjeli vanzemaljce, a drugo se pitalo: "Da li ima krava na Mjesecu".

We can't tell who's having more fun -- our St. Jude patients who talked to the @inspiration4x crew live from space or the crew members themselves who tried their best to catch floating @mmschocolate! Either way, we might have discovered the crew's favorite space snack! pic.twitter.com/ohJN0aXMSh