Tajlanđanin posvetio život tome da postane što sličniju Vinu Dieselu

Arhit Duangsri (38) iz Tajlanda posvetio je svoj život tome da što više fizički izgleda kao njegov holivudsku idol glumac Vin Dizel.

Duangsri, koji je poznat i kao tajlandski Vin Dizel, je bio plesač zaposlen u jednom bendu, a u to je vrijeme nosio dugu kosu. Nakon što je jednom prilikom zbog plesa kosu svezao, ljudi su komentarisali da mu taj izgled dobro stoji.

Duangsri je ispričao za Vice da je odmah posjetio frizera i ošišao se na ćelavo. Ali to je bio tek prvi korak. Mnogo je teže, priznaje, bilo doći do fizičke konstitucije holivudskog glumca. To je, kako sam kaže, zahtijevalo "godine suza i znoja", prenosi Index.

S obzirom na to da puno vježba, prehrana mu se zasniva na proteinima.

"To je zato što želim biti zdrav, ali i zato što želim izgledati kao Vin Dizel", napominje. Što se tiče odjeće, najradije kombinuje crne farmerice i bijelu majicu što je, kako kaže, takođe "simbol Vina Dizela". Osim toga, oko vrata nosi ogrlicu s krstom kakvu glumac nosi u filmu Brzi i žestoki.

"Tako je duh mog idola uvijek sa mnom", rekao je Duangsri.

"Moja najveća želja je da sretnem Vina Dizela. Bar jednom u životu ga moram vidjeti uživo, on je moja velika inspiracija. Ako se ikad sretnemo, prvo bih ga snažno zagrlio i rekao bih mu: 'Volim te'", zaključio je Tajlanđanin.