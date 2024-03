Talasi izbacili na obalu misteriozni svežanj sa Titanika (FOTO)

Misteriozni svežanj koji je voda izbacila na plažu u Velikoj Britaniji možda potiče sa olupine Titanika.

Talasi su izbacili balu od složenih gumenih čaršava na britansku plažu dok je čuveni brod potonuo blizu Njufaundlenda u Кanadi na nekih 650 kilometara od obale.

Tajanstvena bala čaršava sa autentičnim šarama, koji je nedavno pronađen na plaži Keais u Škotskoj, veoma je sličan zavežljaju otkrivenom na plaži Dunet 2019. godine.

Dejvid Grejem Skot, koji je pronašao naplavinu, slikao je misteriozni zavežljaj, a to je potom izazvalo radoznalost stručnjaka na drugom kraju zemlje.

What's the story behind these mysterious bundles appearing on Caithness beaches? https://t.co/dN9fcjYnTY pic.twitter.com/nBSpdhbWFW