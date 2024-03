Tehnika dubokog odmora zaludjela svijet (VIDEO)

Na Tik Toku se pojavio video sa više od 25 miliona pregleda, a riječ je o tehnici odmora bez spavanja.

Non-Sleep Deep Rest, odnosno "duboki odmor bez spavanja" je navodno smislio doktor Endrju D. Huberman, neuronaučnik i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Stanford, 2022. Godine, piše Nova.rs.

Odnosi se na vođenu tehniku meditacije koja vas stavlja u nejasno, polu-fokusirano stanje koje doživljavate neposredno prije nego što zaspite – kada niste budni, ali još niste utonuli u san.

Ideja je da ulazak u ovo stanje nalik spavanju na 10 do 30 minuta svakog dana omogući vašem mozgu da se odmori i resetuje, tako da nakon toga budete produktivniji.

Jedna majka je objasnila kako je to izgledalo u praksi.

Djeluje primamljivo?

Meni bar jeste, pogotovo kad me je nakon užasne noći dočekao ponedjeljak u kom mi se i vrijeme za WC našlo u tabeli sa obavezama.

Ne šalim se.

Bila sam polu polomljena od ćerkinih buđenja na svakih pola sata, a i između sam spavala kao na iglama. U gostima nam je njena najbolja drugarica, koja kao svako divno dijete legne na vrijeme, zaspi i budi se u 7. S druge strane, moja ćerka je pola noći hodala kroz stan da vidi gdje sam, što ne ležim pored nje, da se požali da je „čula čudovišta“ ili "vidjela da se nešto mrda u sobi", te da ja samim tim moram da pređem kod njih.

To je značilo i da ja čučim pored kreveta i držim je za ruku, dok se ona na svakih nekoliko minuta okreće da provjeri jesam li još tu. Kao da činjenica da je prisvojila moje prste nije bila dovoljna. A zatim i da joj se piški ili pije voda, da joj je vruće, da otvorim prozor, pa da joj je hladno, da zatvorim prozor. Ova gungula je naravno probudila i Lenu, kojoj se isto zatim piškilo i pila voda. A onda su obje tražile da ih mazim dok ne zaspe.

Možda vam se blago zavrtjelo u glavi dok ste samo čitali ovo, vjerujte, uživo je bilo još gore. Dodajte na to još i jutarnje spremanje, koje je prošlo tako da sam bila na ivici da se pretvorim u neki od likova koji su se mom djetetu priviđali u toku noći.

Ipak odvela sam ih na čuvanje i stigla kući oko 8.40h, 20 minuta prije početka radnog vremena, iscrpljena kao da sam bila na ratištu. Bez doručka i kafe, razmišljala sam kako da izguram radni dan, poslije kog njih dvije zajedno kupim i vodim na balet. Tad mi je palo na pamet da bih mogla da probam NSDR metodu.

Kako je izgledalo

U videu na društvenim mrežama kaže da "vam može pomoći da se oporavite od nedostatka sna, kada se osećate umorno ili ne možete da se fokusirate jer niste spavali dovoljno ili dobro prethodne noći, može biti izuzetno korisno".

I iskreno sam željela da vjerujem, trebalo mi je baš to i odlučila sam da sačekam do pauze za ručak. A kako radim od kuće, na moju veliku sreću, sručila sam se na krevet, pokrila i pustila doktora Hubermana.

Prvo mi je prošlo kroz glavu da ima prijatan glas, ali nisam mnogo vjerovala. Nikakva joga i meditacija kod mene do sad nisu imale uspjeha. Na jogi mi je bilo dosadno, a kad meditiram moj mozak se ubrza do usijanja i podsjeća me na svaki životni problem, te se trudim da je izbjegavam.

Ipak, poslije par udisaja i uz objašnjenje "da zamislim sebe kako stojim iznad sebe i držim lampu kojom osvjetljujem stopala", počela sam da osjećam težinu u stopalima. Osvjestila sam ih, osjetila sam kao da mi krv prolazi ili da se gomila milijarde trnaca.

Zatim glas kaže da pomjera svetlo ka zglobovima i sve više. A meni je svaki dio tijela koji je navodio djelovao težak. Kao da mi je neko pritiskao sve, ali ne boli, samo osjećam težinu.

Kada potpuno osvijetlite donji dio, doktor nalaže "da zamislite da cijeli donji dio tijela propada u površinu na kojoj se nalazite".

U ovom trenutku je moj fokus prešao na gornji dio tijela, koji sam mentalno pokušavala da izbalansiram da ne zaboli – vjerovatno zbog životne borbe sa bolom u kičmi.

Dalje, doktor vodi kroz gornji dio. Ovdje sam imala mnogo manje osjećaja, pogotovo kada se svjetlo našlo u predijelu stomaka – njega jedino nisam uspjela da osvjestim. Ništa, nikakav osjećaj nije postojao, kao da ni moj stomak ne postoji – što doktor takođe kaže da je sasvim normalno.

Potom, lampa je bila uperena na tjeme, potiljak pa leđa, a meni se činilo kao da milioni malih mrava prolaze kroz mene i spuštaju se od vrata ka dole.

Ovaj proces od 10 minuta se završava tako što vam doktor govori koje dijelove tijela da pomjerate. U prvom trenutku sam imala utisak kao da moji nožni prsti nisu moji, ruke i noge su mi bile teške, a glava laka i prazna.

Kada sam otvorila oči, imala sam isti osjećaj kao posle buđenja. Kao kada odspavam 8 ili 9 sati u kontinuitetu. Ali, cijelo tijelo mi se treslo, bilo je teško, kao kada na nogama imate tegove i telefon sam jedva držala. Ipak, osećala sam se pribranije, jasnije i odmornije, ali osećaj blage drhtavice i malaksalosti je trajao narednih nekoliko trenutaka, a zatim je usljedila žeđ.

Vratila sam se za kompjuter, nastavila sa poslom i evo dok pišem ovo i završavam današnji radni dan, čak mi i ne prolazi kroz glavu da sam umorna ili bezvoljna. Štaviše, deluje mi da imam snage i za dvije devojčice od 4 godine i njihove prohtjeve.

Evo kako da to sami isprobate

1. Lezite ili sedite. Udahnite duboko kroz nos, a zatim izdahnite kroz "tanko stisnute usne kao kroz malu slamčicu", preporučuje dr Huberman, jer će to usporiti rad srca i opustiti nervni sistem.

2. Zamislite ručnu lampu i usmjerite je na različite dijelove tijela, počevši od stopala. Fokusirajte se na osjećaj šta vam stopala dodiruju – to mogu biti vaše čarape ili tepih. Uradite isto dok polako prelazite na potkoljenice i listove.

3. Kada vam je cijeli donji deo tijela osvjetljen, duboko udahnite kroz nos i izdahnite kroz usta. Ponovite još dva puta i, svaki put kada izdahnete, zamislite da vam tijelo malo tone u dušek ili stolicu.

4. Polako pomjerajte lampu do stomaka, grudi, vrata, a zatim i ruku. Kada dođete do leđa, udahnite kroz nos i izdahnite kroz usta. Usredsredite se na ono na šta su vam naslonjena leđa i zamislite da lagano tonete u to.

5. Pomjerite lampu tako da obuhvatite teme i potiljak, a zatim opustite cijelo lice.

6. Zamislite da gledate dolje u ​​svoje osvjetljeno tijelo i "smanjite osvjetljenje" tako da sjaj bude manje intenzivan.

7. Ponovo se fokusirajte na dah i zamislite kako vam cijelo tijelo tone u stolicu ili dušek.

8. Pomjerite nožne prste, lagano savijte kolena, pomjerite gornji dio tijela i glavu sa jedne na drugu stranu i podignite ruke. Zatim otvorite oči – vježba je završena.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.