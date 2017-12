Testiran najveći avion na svijetu: 230t, raspon krila 117m

Najveći avion na svijetu "Stratolonč", sa rasponom krila od 117 metara, dužinom od 73 metra i težinom od 230 tona, testiran je na pisti aerodroma Mohave u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Hina prenosi da je video-zapis na kojem je snimljeno ovo testiranje na Tviteru objavio vlasnik kompanije "Stratolonč sistems" i suosnivač "Majkrosofta" Pol Alen.

Alen je napisao da je "Stratolonč" izvezen iz hangara na pistu aerodroma Mohave i da je uspješno prošao prve testove.

Na video-snimku je prikazano kako ogromni dvotrupni avion sa šest motora klizi pistom postepeno ubrzavajući, pri čemu nije uzletio.

Navodi se da je "Stratolonč" dizajniran kao vazduhoplovna platforma za lansiranje raketa kojima bi se slala oprema u nisku Zemljinu orbitu.

Prema proračunima, može da ponese 250 tona tereta, a prvo testiranje leta očekuje se 2019. godine.

.@Stratolaunch turned onto the Mojave Air and Space Port runway center line yesterday and successfully conducted its first taxi test. More to share soon! pic.twitter.com/JEs1grBnK5