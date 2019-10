"Tetris čelendž" zaludio snage bezbjednosti širom svijeta

Vojne jedinice i hitne službe širom svijeta učestvuju u viralnom trendu "Tetris čelendž". Sve je počelo prije oko mjesec dana, kada je saobraćajna policija u Cirihu na Facebooku objavila prvu fotografiju opreme jednog policijskog vozila, prenosi Sputnjik.

Na izazov su ubrzo počele odgovorati vojne, policijske i vatrogasne službe širom svijeta, objavljujući fotografije svoje opreme.

1. Tenkovska posada iz Holandije dala je upečatljiv uvid u to šta se sve može upakovati u neku od njihovih mobilnih mašina.

Various Dutch government agencies are showing their gear. Lets take a look! 1/8 #OSINT #OSINTcurious #FIREDEPARTMENT #POLICE

2. Mornarica Malezije predstavila je sadržaj i posadu jednog od svojih helikoptera „Superlink“, dok su Vazduhoplovne snage zemlje pokazale opremu i posadu lovca.

Tetris/ Unbox Challenge by 501 Squadron, Royal Malaysian Navy Super Lynx Helicopter. Visit us during Hari Terbuka ATM on 28 and 29th Sep at Lumut Naval Base. @MPA_Barat @RMN_Airwing @Sqn502FENNEC @SaimonSham pic.twitter.com/popLAEVIza