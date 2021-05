Tigar koji je lutao ulicama Hjustona završio u policiji

Sedmicu nakon što je primijećen kako luta ulicama Hjustona, pronađen je nestali tigar, potvrdila je policija.

Dodali su da je devetomjesečni bengalski tigar uhvaćen i da je dobrog zdravlja. Biće smješten u utočište za životinje.

Životinja je uočena na ulicama 9. maja, a snimci podijeljeni na društvenim mrežama prošle sedmice pokazuju kako tigar luta ulicama zapadnog dijela teksaškog grada.

Od tada je policija tragala za njim i vlasnikom, koji im se u međuvremenu "izgubio iz vida".

Ipak, navodni vlasnik Ugo Kuevas uhapšen je, a u vrijeme incidenta, Kuevas je bio na slobodi uz kauciju, zbog optužbe za ubistvo.

Njegov advokat insistirao je na tome da životinja nije njegova, ali je agenciji "Associated Press" rekao da je on "često brinuo o tigru", prenosi "BBC".

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved “India” the is now safe: https://t.co/3w2CZznKu9 pic.twitter.com/RiNviPFzq3