Tinejdžer srušio rekord zgibova rađenih između dva kamiona u pokretu (VIDEO)

​Jermenski tinejdžer pokazao je svoju snagu gornjeg dijela tijela izvodeći 44 zgiba na šipki smještenoj između dva kamiona u pokretu.

Grigor Manukian (18), dobio je titulu Ginisovog svjetskog rekordera za najviše uzastopnih zgibova na šipci smještenoj između dva kamiona u pokretu kada je postigao taj podvig nakon treninga s Romanom Šaradianom, trenerom s višestrukim GWR naslovima.

Kamioni su tokom pokušaja morali održavati brzinu od najmanje 3.1 milju na sat.

Manukian je srušio prethodni rekord od 35, koji je 2022. postavio Tacio Gavioli, zvani Italijanski leptir, prenosi "Upi".

New record: Most consecutive pull ups on a bar positioned between two moving trucks - 44 by Grigor Manukyan (Armenia) pic.twitter.com/Mf2tg807be