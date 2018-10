Tramp ismijan na Twitteru zbog "toalet papira"

Dok se Donald Tramp u četvrtak ukrcavao na "Air Force One", kamere su snimile pomalo neugodan detalj na njegovoj cipeli.

Naime, lideru SAD-a za cipelu je zapelo nešto što je izgledalo kao toalet papir. I dok se Trmp penjao po stepenicama da uđe u avion, za njim se vijorio komadić bijelog papira.

Naravno, snimak se odmah proširio društvenim mrežama, i izazvao urnebesne reakcije korisnika.

"Znao sam da trčim za ljudima da im kažem da maknu toalet papir s cipele. Ovo sumira sve što treba da znate o tome koliko ljudi koji ga okružuju cijene ili vole Trampa", "Pitam se koliko ljudi je vidjelo taj toalet papir i reklo: 'Nemoj mu reći'", "Tramp se ukrcao na Air Force One s toalet papirom na cipeli. On nema prijatelja", bili su samo neki od komentara.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq