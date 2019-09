Trampu iz zadnjeg džepa vire novčanice od 20 dolara: Nemam novčanik

Američki predsjednik Donald Tramp viđen je kako mu iz zadnjeg džepa vire novčanice od 20 dolara, na šta je on komentarisao da nema novčanik jer kreditne kartice već dugo ne koristi.

"Nemam novčanik jer već dugo ne koristim kreditne kartice. Volim da imam malo gotovine jer volim da dajem bakšiš u hotelima", rekao je Tramp nasmijano odgovarajući na pitanje novinara poslije objavljene fotografije na kojoj se on penje u avion, a iz džepa mu vire novčanice.

"Možda kao predsjednik to ne treba da radim, ali volim da ostavljam bakšiš", dodao je američki predsjednik, prenose Vijesti.

Money is seen in President Donald Trump's back pocket as he boards Air Force One in Mountain View, California. More photos of the day: https://t.co/MBzaidtbDd @tombrennerphoto pic.twitter.com/E2UY0gQQMU