Traži se najbolja fotografija Zemlje s NASA-inih satelita

Svjetsko prvenstvo, ali ono koje se održava jednom svakih pola vijeka, upravo traje. U igri su fotografije Zemlje koje su NASA-ini svemirski sateliti snimili od početka svog postojanja.

Trenutno je polufinale, a čini se kako će i ono, baš kao i ostatak prvenstva koje je započelo 23. marta, biti poprilično neizvjesno.

Naime, Američka svemirska agencija u povodu obilježavanja dva jubileja – pedesetog Dana planete Zemlje i dvadeset godina postojanja NASA-inog Earth Observatoryja – odlučila je održati turnir u kojem se takmiče 32 fotografije planete Zemlje snimljene njihovim satelitima.

Svake sedmce međusobno „igraju“ dvije fotografije, a o pobjedniku odlučuju svi. Na internet stranicama Earth Observatoryja možete glasati za svog favorita, a ona fotografija koja dobije više glasova ide dalje. Do polufinala su dogurale četiri fotografije, koje bi se mogle svrstati u dvije kategorije – stare i nove. Stare su „Pijesak u oceanu na Bahamima“ (Sand Ocean, Bahamas) snimljen u januaru 2001. godine i „Dvostrana plava pikula“ (Twin Blue Marble) koja je u biti kombinacija više satelitskih fotografija snimljenih u razdoblju od 1994. do 2004. godine.

Kada su posrijedi nove fotografije, obje su snimljene 2019., a riječ je o „Erupciji vulkana Raikoke“ (Raikoke erupts) koja se dogodila na Kurilskim ostrvima u Tihom okeanu, dok je druga nazvana „Gdje dine završavaju“ (Where the Dunes End) u pustinji Namib na jugu afričkog kontinenta. Polufinale se igra do 20. aprila, a zatim slijedi finale koje će imati po jednog takmičara iz oba tabora s obzirom na to da se u polufinalu takmile stara protiv stare i nova protiv nove fotografije.