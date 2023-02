Tri horoskopska znaka koja će ove godine biti najsklonija prevari

Ljubavne veze nisu nekada lake, ali postaju još komplikovanije kada se u njih uključi prevara.

Nevjera će za neke parove biti glavni razlog krize u 2023. a neki bi se labilniji odnosi čak mogli raspasti.

Saznajte koja će tri horoskopska znaka u ovoj godini doći u iskušenje da prevare svoje partnere.

Lav

Lavovi će ove godine biti otvoreni za nova iskustva, a to će posebno doći do izražaja tokom ljetnih mjeseci. Njihova vjernost će upravo tada biti na testu. Mnogi će nesmotrenim ponašanjem i sklonošću preuzimanju rizika dovesti svoje veze u opasnost. Njihova potraga za užitkom biće naglašena do te mjere da bi se mogli prepustiti nagonima, ne razmišljajući o posljedicama.

Jarac

Jarci će biti u potrazi za uzbuđenjem. Biće odlučni u namjeri da uživaju u ljubavnim radostima i prepuste se strastima. Ako u vezi ne dobiju ono za čime čeznu, mogli bi potražiti uzbuđenje izvan bračne postelje.

Njihov će libido biti toliko izražen da će im biti teško oduprijeti se iskušenjima koja će vrebati sa svih strana.

Vodolija

Vodolije će ove godine imati problema u vezi. Pred njima su nepredvidive situacije i razdoblja promjenjive sreće. Želja za slobodom potaknuće neke od njih na nevjeru, a najveće iskušenje doživjeće tokom ljeta.

Trebali bi dobro razmisliti žele li ugroziti odnos do kojeg im je stalo zbog trenutka strasti i uzbuđenja.