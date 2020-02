Tri horoskopska znaka koja su najbolji šefovi

Neko se slaže sa svojim šefom, neko ne. Nije to toliko važno ako nas niko ne remeti. Potrudite se da upoznate bolje svog šefa da biste mogli da uradite sve kako je on zamislio. Tako će on biti dobar šef, a Vi ćete biti zadovoljni.

Ova tri znaka su najbolji šefovi, pa pogledajte da li je Vaš nadređeni među njima.

Blizanci

Ukoliko Vam je šef rođen u znaku Blizanaca, vjerovatno je ljubazan i može dugo da toleriše greške, a da Vi mislite da ništa ne primjećuje. Vodi dosta računa o odnosima sa drugima, nije strog i sve se može lako rešiti ako hoće. Ako nije tako, onda neće druge kriviti za svoje postupke.

On ne voli da radi, ali voli da se druži, pa mu je to motivacija.

Voli promjene jer misli da će to ubrzati napredak. Uzaludno je predlagati mu bilo šta što je prezahtijevno, pošto sve to lako pada u vodu.

Rak

Ukoliko imate šefa Raka, znajte da on trpi izgovore. Zanima ga šta radite prije i poslije posla, bitno je da ste dok radite fokusirani. Vodi računa o Vašem privatnom životu.

Ako nešto ne uradite na vrijeme, može se desiti da on to uradi umjesto Vas, a čak i ako se to ponavlja, nećete lako izgubiti radno mjesto. Očekujte veliku pomoć.

Lako mijenja mišljenje o bilo čemu. Nemojte biti neozbiljni, budite jasni, konkretni i odgovorni.

Lako se napreduje pod njegovim vođstvom, ali nemojte se praviti pametniji od njega, to ne podnosi. Onda će se povući i izgubićete sve povlastice. Ako je siguran da možete da nađete drugi posao ili ste ga već našli lako ćete se dogovorite oko otkaza.

Nikad Vas neće oštetiti.

Ribe

Ukoliko je Vaš šef rođen u znaku Riba, možete da se opustite. Nemojte kasniti na posao, pošto šefa rođenog u ovom znaku to nevjerovatno nervira. Ipak, ako kasnite, makar ostanite malo duže na poslu.

Nađite neko zajedničko interesovanje sa njim, jer je ovde bitno povjerenje.

Ako Vam vjeruje, ako zna da možete uvijek bolje, sigurno ćete biti nagrađeni za sav trud.

(skmagazin.rs)