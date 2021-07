Tri horoskopska znaka koji su rođeni za stvaranje problema i haosa

Kada sretnete nekog ko jednostavno uživa u stvaranju haosa, ne možete a da ga ne izdvojite u masi.

Ali za sve oni koji ne razumiju pojam haosa - šta bi on mogao da bude kada se svede na nivo nečeg što bismo mogli imati u životu?

Haos je u svakodnevnom životu zbrka, zbunjenost, pregršt problema, nerazumijevanje i uznemirenost.

To je nešto što s čim mogu da se povežu 3 znaka u Zodijaku.

Oni su rođeni za stvaranje problema i haosa šireg spektra.

Koji su to znaci, otkrijte u redovima koji slijede.

ŠKORPIJA

Škorpija je toliko haotična, da je mnogi nazivaju kraljicom haosa.

Kao najhaotičniji od svih znakova u Zodijaku, ovaj stvaraoc nevolja voli da pravi haosu i nevolje.

Zapravo Škoprija ne samo da uživa u haosu, već želi i da drugima jasno stavi do znanja da je tako.

Voljeti haos i donositi ga ljudima u ogromnoj količini može samo jedna istinska Škorpija.

Kao vrlo inteligentne i manipulativne osobe, one se služe malim i malo većim lažima kako bi vas zaveli i dobili ono što žele.

Najviše haosa Škoprija stvara na polju ljubavi. Njima vaše slomljeno srce koje ste im cijelo ponudili na dlanu, ni malo ne znači.

LAV

Impulsivni Lav ima običaj da baca oprez u vjetar i da radi šta mi je volja.

On se većinom ne obazire na posljedice svojih djela i stvara haos u najavi. Lav je svojeglav i voli da bude po njegovom, i to savršeno funkcioniše u njegovom svijetu fantazije.

Međutim u stvarnosti ne možemo uvijek dobiti ono što želimo. Ali Lav ne uzima u obzir tu činjenicu i forsira ostvarenje svojih ciljeva, nesumnjivo izazivajući haos.

To kod drugih ljudi dovodi do zbunjenosti i povređenih osjećanja, ali Lav ne može da se odupre svojoj prirodi, piše Your Tango, a prenosi Ženski magazin.

BLIZANCI

Blizanci funkcionišu po principu "interesuje me šta će se dogoditi ako uradimo...ovo". I ne samo to, njih zanima i koliko nevolja i ludosti u trenutku mogu da naprave.

Haos je taj koji čini da se Blizanac osjeća živim. Kada mu je dosadno u vezi, on će vrlo lako da napravi haos kako bi malo začinio stvari.

Međutim vrlo često se dešava da Blizanac jednostavno ne razmišlja o posljedicama svojih djela i da bi njegov moto "živeti u trenutku" mogao da stvori nepopravljiv haos.