Tri horoskopska znaka uvijek izlaze kao pobjednici iz rasprava

Bilo da se svađamo sa supružnikom, najboljim prijateljem ili djetetom, neki od nas nikada ne pobjeđuju u svađi. Ponekad nas naša strast za našom poentom samo čini previše emotivnim, gurajući svu logiku i objektivnost po strani.

Kako navodi "PureWow", postoje situacije kada se suočavamo sa nekim ko uvijek dođe spreman i neće odustati dok se stvari ne raščiste do kraja.

Kao i sve, ko pobjeđuje, a ko gubi možda ima neke veze sa našim horoskopskim znakom, tako da postoje znakovi koji uglavnom izlaze kao pobednici u raspravama. Upoznajte se sa njima kako biste mogli da krenete u sljedeću debatu spremni.

Jarac

Niko nije miran, hladan i sabran tokom sukoba kao Jarac. Jedan od najboljih načina da pobijedite u svađi je da uđete u nju sa jasnim, logičnim mislima. Da li je potrebno doktorirati u onome što pokušavate da dokažete? Ne, ali Jarčevi se ne plaše da će preći tu granicu i uvijek istražuju, kao da podese mozak na frekvenciju koja im je potrebna i u potpunosti su u temi, sa gomilom argumenata za i protiv, sa tako logičnim i realnim objašnjenjima da zaista, u trenutku ne znate šta da im odgovorite smisleno.

Pod vladavinom discipline planete Saturn, ova uporna i tvrdoglava bića znaju kako da iskoriste ograničenja u svoju korist, uvijek pomjerajući granice. Kada se suočavate sa "naučnikom" Jarcem - ili ponesite beleške i budite spremni ili nemate šanse.

Škorpija

Poznavati Škorpiju znači primiti duboku ljubav, a ostati blisko upoznat sa Škorpijom znači osjećati duboko zastrašivanje. Ali nije njihova zagonetna priroda ono zbog čega Škorpija pobjeđuje u raspravama i diskusijama, već njihova sposobnost da uvek ostanu pod kontrolom i drže situaciju pod kontrolom.

Ključ za ubjeđivanje je da se ne zanosite emocijama dok pokušavate da dokažete svoju tačku viđenja. Iako je Škorpija vodeni znak, a osjećanja su na neki način nešto što ih u potpunosti obuhvata, oni nisu voljni da popuste ni prema kome. Pod vladavinom planete ratnika Marsa, Škorpije se bave strategijom, što bi neki mogli nazvati manipulacijom, ali jednostavno Škorpija poznaje svoju publiku i gađa u metu.

Djevica

Postoji tanka linija između toga da uvijek pobijeđujete u raspravi i da uvijek morate da budete u pravu, a Djevica često hoda po ovoj liniji. Ali i dalje zaslužuju mjesto na ovoj listi, a to je zato što Djevice misle da su u pravu i obično su u pravu. Pod vladavinom Merkura, planete komunikacije, tehničkih vještina i stalne fleksibilnosti, Djevice znaju kako da "nameste" da sve to zajedno funkcioniše u svakoj situaciji.

Njihova neopjevana supermoć ide svojim tokom. Djevice uvijek pokušavaju da riješe problem, tako da nikada ne započinju svađu samo da bi se upustile u to (kao što bi to mogao Ovan). Djevice razmišljaju brzo i uvijek pažljivo razmatraju sve detalje prije nego što krenu napred i u napad. Iako će vam biti teško da u svađi sa Djevicom priznate poraz, u jednom trenutku ćete morati priznati da je fenomenalan način na koji Djevica uvijek "izvojuje" svoju pobedu, ubijedi vas u svoj stav i mišljenje, a da to niste ni osjetili.

(Telegraf.rs)