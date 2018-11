Tri najveća baksuza u cijelom horoskopu

Svima nam u nekim periodima života izgleda kao da smo rođeni baksuzni. A koliko zaista ima istine u tome i zašto je to tako, otkriva nam horoskop.

Ovo su tri horoskopska znaka koja se najčešće pitaju šta su zgrešili da ih snađe takva sudbina:

Djevica

Djevice su vješte u rješavanju tuđih problema i savjetovanju, ali same sebi ne umiju da pomognu. Kada su nervozne, one ribaju, glancaju, čiste, poliraju, pa im je životni prostor toliko strerilan da se gosti osjećaju pomalo neprijatno, napeto i neudobno. Sklone su da sve uredno u životu pakuju po fiokama, etiketiraju, sortiraju, a kad se nešto tome opire, upadaju u paniku. Njih život konstantno neprijatno iznenađuje. Taman su sve sredili, a na tepih se prospe čaša vina. Taman su vas uglavili u svoj emotivni kompas, a vi ste uradili nešto neočekivano i sada ponovo moraju sve da ispituju, imenuju… Cijeli život im je ispravljanje nekih krivih Drina, pa se često pitaju šta su Bogu zgriješile da ih strefi takva sudbina.

Vaga

Ono što Vagu najviše žulja i grize je nepravda. Uočavaju je svuda oko sebe, a često je osjećaju i na svojoj koži i uvijek postoji nešto što im remeti mir i sreću. Spadaju u one ljude koji prvo lanu, pa onda razmisle i razmišljaju potom danima kako su mogle da postupe i šta bi bilo da je bilo… Prijaju im lijepi ljudi i luksuzne stvari. Izgled im je veoma bitan, tako da se nikada ne mire sa znakovima starenja. To je za njih jedna od najvećih nepravdi svijeta. Izuzetno vole da se igraju detektiva, da razotkrivaju prevare, demaskiraju lažove i prevarante, samo je problem u tome što sve lično shvataju. Za njih je i sama činjenica da postoje loši ljudi lična uvreda. Kada rješavaju tuđe probleme, one ih doživljavaju kao svoje. Smatraju sebe empatama, ali je veliko pitanje koliko su uopšte u stanju da izađu iz svog svijeta i sagledaju stvari drugačije.

Ribe

Ribe su same sebi prokletstvo. Slabo kontaktiraju sa realnošću, pa stalno upadaju u nezgodne situacije. Na negativne životne okolnosti reaguju burno i neuračunjivo. One u svojoj glavi imaju zacrtano kako njihov život treba da izgleda i kako savršen svijet treba da funkcioniše. Pošto im se u tome realnost stalno opire, oni će tu istu realnost u pijanom stanju pokušati da pretuku! Kada se nađu pred problemom koji se teško rješava, uvijek će na silu pokušati da problem dovuku na svoju teritoriju, u svoj svijet u kome vladaju drugačiji zakoni fizike, matematike, duhovnosti… Ovo je posebno izraženo kada su pod dejstvom alkohola, ili poneseni emocijama.

(b92)