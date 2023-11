Trpio nesnosne glavobolje, evo šta su mu našli u glavi (FOTO)

Neimenovani muškarac iz Vijetnama trpio je nesnosne glavobolje pet mjeseci, a odlučio je da se javi ljekarima kada je počeo da gubi vid.

Slučaj je zabilježen 24. novembra u gradu Dong Hoi, a epilog je više nego bizaran, prenosi Metro.

Nakon prijema u bolnicu, 35-godišnjak je upitan da li ima bilo kakve naznake šta bi moglo da izaziva probleme, ali nije dao odgovor.

Ljekari su naložili CT skeniranje, a kada su stigli snimci usledio je šok.

Utvrđeno je da duboko u lobanji postoje dva slomljena štapića za jelo, kakvi se obično dobijaju u kineskim restoranima!

Pacijent je ostao zbunjen, a onda je njegova porodica objasnila da je pre pet mjeseci učestvovao u tuči kada je povrijeđen.

On je i tada završio u bolnici, ali nisu pronađene niti prijavljene nikakve povrede.

Vjeruje se da mu je suparnik, tokom sukoba, zabio štapiće u nos i oni su ostali zaglavljeni.

Nakon konsultacija, ljekari su uradili endoskopsku intervenciju i uklonili “strane objekte”. Čovjek je zadržan u bolnici u stabilnom stanju, dok se ne okonča oporavak, prenosi Telegraf.rs.

Man didn't know he had chopsticks lodged in his brain for five months https://t.co/WxU9HJf9UW