Trudnici u bolnici niko nije ustao, njen suprug glumio stolicu

Suprug iz Kine raznježio je srca miliona ljudi širom svijeta nakon što je dozvolio trudnoj supruzi da sjedne na njegova leđa dok je u bolnici čekala pregled kod ljekara.

Snimak koji je objavila policija prikazuje ženu u poodmakloj trudnoći kako šeta u čekaonici, očigledno umorna od stajanja i čekanja da je ljekar primi.

Nakon toga njen suprug je sjeo na pod i sugerisao joj da sjedne na njegova leđa, jer niko od prisutnih ljudi nije našao za shodno da trudnici ustupi mjesto na stolici.

