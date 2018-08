Tuneli na nebu zaprepastili Britance

Impresivna nebeska predstava odigrala se na jugu Engleske. Ovaj fenomen je snimljen na fotografijama.

Rijetki prirodni fenomen iznenadio je stanovnike Oksfordšira i Glosteršira na jugu Engleske. Gledajući nebo, prolaznici su se mogli diviti nebeskim „ulicama“ koje formiraju oblaci.

​Ovi fenomeni su prilično rijetki, a slika je ovoga puta bila posebno lijepa zbog zalaska sunca, prenosi Bi-Bi-Si.

The phenomenon was spotted by BBC Weather Watchers in southern England. https://t.co/3RgwU7p3Sh pic.twitter.com/i9QMamQZw6

Na slikama se vide dugačke paralelne linije oblaka koje podsjećaju na auto-puteve.

(sputnik)

Have you ever seen clouds like this?

Fantastic examples of 'cloud streets' captured last night in southern England by our @BBCWthrWatchers pic.twitter.com/BQnF4NgYuF